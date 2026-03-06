https://1prime.ru/20260306/neft-868094298.html
Цена на нефть марки Brent превысила 92 доллара впервые с 2024 года
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 8-11%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 12 апреля 2024 года превысила 92 доллара, а американская WTI дороже 90 долларов впервые с октября 2023 года, следует из данных торгов. По состоянию на 20.04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 8,31% относительно предыдущего закрытия - до 92,51 доллара за баррель, показатель находится выше 92 долларов впервые с 12 апреля 2024 года. Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 11,04% - до 89,96 доллара за баррель, минутами ранее впервые с 3 октября превысил 90 долларов.
нефть, wti
