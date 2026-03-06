https://1prime.ru/20260306/neft-868095223.html

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель - 06.03.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель

Мировые цены на нефть подскакивают уже на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара, следует из... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T21:50+0300

2026-03-06T21:50+0300

2026-03-06T21:50+0300

нефть

wti

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают уже на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 20.44 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 10,6% относительно предыдущего закрытия - до 94,46 доллара за баррель, показатель находится выше 94 долларов впервые с 29 сентября 2023 года. Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 13,9% - до 92,29 доллара за баррель.

https://1prime.ru/20260306/indeks-868091644.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, wti