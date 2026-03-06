Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/neft-868095223.html
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель - 06.03.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель
Мировые цены на нефть подскакивают уже на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара, следует из... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T21:50+0300
2026-03-06T21:50+0300
нефть
wti
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают уже на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 20.44 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 10,6% относительно предыдущего закрытия - до 94,46 доллара за баррель, показатель находится выше 94 долларов впервые с 29 сентября 2023 года. Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 13,9% - до 92,29 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20260306/indeks-868091644.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_b40ac28ca78059dee7fa1cb22046f9d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, wti
Нефть, WTI
21:50 06.03.2026
 
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше $94 за баррель впервые с 29 сентября 2023 года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают уже на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.44 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 10,6% относительно предыдущего закрытия - до 94,46 доллара за баррель, показатель находится выше 94 долларов впервые с 29 сентября 2023 года.
Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 13,9% - до 92,29 доллара за баррель.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики по стране
19:12
 
НефтьWTI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала