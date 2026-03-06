https://1prime.ru/20260306/neft-868095223.html
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель
2026-03-06T21:50+0300
нефть
wti
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают уже на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 20.44 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 10,6% относительно предыдущего закрытия - до 94,46 доллара за баррель, показатель находится выше 94 долларов впервые с 29 сентября 2023 года. Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 13,9% - до 92,29 доллара за баррель.
