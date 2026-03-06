Цены на нефть замедлили рост

https://1prime.ru/20260306/neft-868095774.html

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть немного снизили темпы роста, до 7,5-11%, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 21.13 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,46% относительно предыдущего закрытия, до 91,74 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 10,81%, до 89,77 доллара. Ранее нефть дорожала на 11-14%. Нефтяные котировки продолжают стремительно расти в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. С начала недели Brent подорожал уже на 27%, WTI - на 34%. В частности, трейдеров беспокоит фактическая остановка судоходства в Ормузском проливе, что несет угрозу поставкам сырья на рынок. "С каждым днем, когда пролив остается закрытым, цены будут расти. На рынке считали, что (президент США Дональд - ред.) Трамп в какой-то момент может отступить, потому что он не хочет высоких цен на нефть, но чем дольше это длится, тем яснее становится, насколько велик риск", - приводит агентство Рейтер мнение нефтяного аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 марта их число выросло на 4 - до 411 установок.

