Политика
Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме
Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме
2026-03-06T10:35+0300
2026-03-06T10:35+0300
политика
нефть
россия
венгрия
украина
киев
виктор орбан
БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Украина совершает акт "государственного бандитизма", блокируя нефтепровод " Дружба", поскольку Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту российской нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Украина взяла на себя обязательство по международному договору. Это бандитское поведение: они берут на себя международное обязательство по международному договору, а затем не выполняют его, чтобы шантажировать Венгрию. Это государственный бандитизм - то, что происходит сегодня, и мы должны найти на это правильные ответы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Политика, Нефть, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Виктор Орбан
10:35 06.03.2026
 
Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме

Орбан назвал блокировку нефтепровода " Дружба" государственным бандитизмом

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Украина совершает акт "государственного бандитизма", блокируя нефтепровод " Дружба", поскольку Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту российской нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Украина взяла на себя обязательство по международному договору. Это бандитское поведение: они берут на себя международное обязательство по международному договору, а затем не выполняют его, чтобы шантажировать Венгрию. Это государственный бандитизм - то, что происходит сегодня, и мы должны найти на это правильные ответы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
ПолитикаНефтьРОССИЯВЕНГРИЯУКРАИНАКиевВиктор Орбан
 
 
