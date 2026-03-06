https://1prime.ru/20260306/orban--868075505.html

Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме

Украина совершает акт "государственного бандитизма", блокируя нефтепровод " Дружба", поскольку Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту | 06.03.2026, ПРАЙМ

БУДАПЕШТ, 6 мар - ПРАЙМ. Украина совершает акт "государственного бандитизма", блокируя нефтепровод " Дружба", поскольку Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту российской нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Украина взяла на себя обязательство по международному договору. Это бандитское поведение: они берут на себя международное обязательство по международному договору, а затем не выполняют его, чтобы шантажировать Венгрию. Это государственный бандитизм - то, что происходит сегодня, и мы должны найти на это правильные ответы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

