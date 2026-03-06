Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Перу приостановила экспорт газа после аварии на трубопроводе - 06.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260306/peru-868068062.html
Перу приостановила экспорт газа после аварии на трубопроводе
Перу приостановила экспорт газа после аварии на трубопроводе - 06.03.2026, ПРАЙМ
Перу приостановила экспорт газа после аварии на трубопроводе
Власти Перу временно остановили экспорт природного газа после аварии на трубопроводе компании Transportadora de Gas del Perú (TGP) в регионе Куско, сообщил... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T02:26+0300
2026-03-06T02:26+0300
энергетика
газ
нефть
перу
мексика
МЕХИКО, 6 мар - ПРАЙМ. Власти Перу временно остановили экспорт природного газа после аварии на трубопроводе компании Transportadora de Gas del Perú (TGP) в регионе Куско, сообщил министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны Анхело Альфаро Ломбарди. "Не экспортируется ни грамма газа - весь имеющийся газ используется как резерв для обеспечения поставок на период в 14 дней, необходимых для ремонта этого трубопровода и восстановления нормальной работы", - сообщил Альфаро Ломбарди в выступлении перед конгрессом страны, его слова приводит министерство энергетики в соцсети X. Разрыв трубопровода TGP для транспортировки жидких углеводородов и природного газа произошел в районе Мегантони, в регионе Куско. Причины инцидента продолжают расследоваться. Правительство Перу после аварии задействовало кризисный комитет с участием оператора энергосистемы COES, регуляторов Osinergmin и OEFA, а также компаний энергетического сектора и концессионера трубопровода для координации мер реагирования. Чтобы снизить последствия для промышленности, власти издали указ, который временно разрешает использование альтернативных видов топлива. Перу экспортирует природный газ в основном в форме сжиженного газа через терминал Peru LNG на тихоокеанском побережье. Основным источником сырья является месторождение Камисеа в бассейне Укаяли, обеспечивающее до 80-90% добычи газа в стране. Главным покупателем перуанского СПГ является Мексика, на которую приходится около двух третей поставок по долгосрочному контракту с государственной электроэнергетической компанией CFE. По мировым меркам доля Перу на рынке СПГ невелика - менее 1% глобального экспорта, в 2025 году страна поставила за границу около 3 миллиардов кубометров газа.
перу
мексика
газ, нефть, перу, мексика
Энергетика, Газ, Нефть, ПЕРУ, МЕКСИКА
02:26 06.03.2026
 
Перу приостановила экспорт газа после аварии на трубопроводе

Власти Перу временно остановили экспорт природного газа после аварии на трубопроводе TGP

