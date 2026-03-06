https://1prime.ru/20260306/peskov-868079616.html

Песков ответил на вопрос о количественных данных о закупках нефти из России

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия не будет раскрывать количественные данные о закупках российской нефти со стороны Индии и КНР, слишком много недоброжелателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент подтвердил, что США временно разрешили Индии закупать нефть из России, находящуюся на танкерах в море. "Нет, разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить по понятным причинам. Слишком много недоброжелателей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каких объемах закупок со стороны Индии может идти речь.

