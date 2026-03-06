Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о количественных данных о закупках нефти из России - 06.03.2026, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о количественных данных о закупках нефти из России
2026-03-06T12:43+0300
2026-03-06T12:43+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия не будет раскрывать количественные данные о закупках российской нефти со стороны Индии и КНР, слишком много недоброжелателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент подтвердил, что США временно разрешили Индии закупать нефть из России, находящуюся на танкерах в море. "Нет, разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить по понятным причинам. Слишком много недоброжелателей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каких объемах закупок со стороны Индии может идти речь.
12:43 06.03.2026
 
Песков ответил на вопрос о количественных данных о закупках нефти из России

Россия не будет раскрывать количественные данные о закупках нефти Индией и КНР

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия не будет раскрывать количественные данные о закупках российской нефти со стороны Индии и КНР, слишком много недоброжелателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент подтвердил, что США временно разрешили Индии закупать нефть из России, находящуюся на танкерах в море.
"Нет, разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить по понятным причинам. Слишком много недоброжелателей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каких объемах закупок со стороны Индии может идти речь.
АЗС в Гаухати, Индия - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
