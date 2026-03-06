https://1prime.ru/20260306/peskov-868079753.html

Россия остается надежным поставщиком нефти и газа, заявил Песков

2026-03-06T12:43+0300

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия остается надежным поставщиком нефти и газа, причем как поставляемого по трубопроводам, так и сжиженного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа, причем как трубного газа, так и сжиженного газа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о каких объемах закупок со стороны Индии может идти речь.

