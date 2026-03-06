Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле заявили о повышении спроса на российские энергоносители - 06.03.2026
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
В Кремле заявили о повышении спроса на российские энергоносители
В Кремле заявили о повышении спроса на российские энергоносители - 06.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле заявили о повышении спроса на российские энергоносители
Москва фиксирует повышение спроса на российские энергоносители в связи с ситуацией вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T12:45+0300
2026-03-06T12:45+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва фиксирует повышение спроса на российские энергоносители в связи с ситуацией вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы фиксируем повышение спроса, существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране", - сказал Песков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
12:45 06.03.2026
 
В Кремле заявили о повышении спроса на российские энергоносители

Песков заявил о росте спроса на российские энергоносители из-за вокруг Ирана

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва фиксирует повышение спроса на российские энергоносители в связи с ситуацией вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы фиксируем повышение спроса, существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране", - сказал Песков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
Чаты
Заголовок открываемого материала