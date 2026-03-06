https://1prime.ru/20260306/proliv--868076436.html
Судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось, пишут СМИ
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, за последние сутки через него прошли лишь два коммерческих судна и ни одного нефтяного танкера из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информационный центр Joint Maritime Information Center (JMIC). "Судоходство в Ормузском проливе практически полностью остановилось, за последние 24 часа не было ни одной поставки нефти, поскольку война на Ближнем Востоке нарушает функционирование этого жизненно важного водного пути", - передает Блумберг. По данным центра, за последние сутки зафиксированы лишь два транзита через пролив 4 марта - одно судно входило в акваторию, другое выходило из неё. Оба были грузовыми судами, но не танкерами с нефтью. Эскалация конфликта привела к тому, что десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров остаются в Персидском заливе и не решаются пройти через пролив. Частые атаки на суда делают проход слишком рискованным для судов и их дорогостоящих грузов, оценивает агентство. JMIC отмечает, что реальные масштабы судоходства могут быть выше, поскольку некоторые суда могли проходить пролив с отключёнными транспондерами. Ситуацию также осложняют помехи сигналам GPS, которые нарушают навигацию и связь в регионе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, за последние сутки через него прошли лишь два коммерческих судна и ни одного нефтяного танкера из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на информационный центр Joint Maritime Information Center (JMIC).
"Судоходство в Ормузском проливе
практически полностью остановилось, за последние 24 часа не было ни одной поставки нефти, поскольку война на Ближнем Востоке
нарушает функционирование этого жизненно важного водного пути", - передает Блумберг.
По данным центра, за последние сутки зафиксированы лишь два транзита через пролив 4 марта - одно судно входило в акваторию, другое выходило из неё. Оба были грузовыми судами, но не танкерами с нефтью.
Эскалация конфликта привела к тому, что десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров остаются в Персидском заливе
и не решаются пройти через пролив. Частые атаки на суда делают проход слишком рискованным для судов и их дорогостоящих грузов, оценивает агентство.
JMIC отмечает, что реальные масштабы судоходства могут быть выше, поскольку некоторые суда могли проходить пролив с отключёнными транспондерами. Ситуацию также осложняют помехи сигналам GPS, которые нарушают навигацию и связь в регионе.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп