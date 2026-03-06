Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США объяснили решение разрешить Индии закупать российскую нефть - 06.03.2026, ПРАЙМ
США объяснили решение разрешить Индии закупать российскую нефть
США объяснили решение разрешить Индии закупать российскую нефть - 06.03.2026, ПРАЙМ
США объяснили решение разрешить Индии закупать российскую нефть
США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T16:59+0300
2026-03-06T17:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Вокруг Южной Азии находится большое число танкеров с российской нефтью, которые находятся рядом с индийскими НПЗ. Индия и многие азиатские страны получают значительную часть нефти через Ормузский пролив, поэтому именно там сейчас возникла проблема. Мы просто ищем прагматичные решения, чтобы нефть поступала на переработку и заводы могли продолжать работу", — сказал Райт в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не возражает против закупок российской нефти Индией. По его словам, власти США ожидают, что цены на бензин в стране начнут снижаться в течение "нескольких недель, а не месяцев".
16:59 06.03.2026 (обновлено: 17:18 06.03.2026)
 
США объяснили решение разрешить Индии закупать российскую нефть

Райт: США разрешили Индии закупать российскую нефть для работы НПЗ в Южной Азии

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Вокруг Южной Азии находится большое число танкеров с российской нефтью, которые находятся рядом с индийскими НПЗ. Индия и многие азиатские страны получают значительную часть нефти через Ормузский пролив, поэтому именно там сейчас возникла проблема. Мы просто ищем прагматичные решения, чтобы нефть поступала на переработку и заводы могли продолжать работу", — сказал Райт в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не возражает против закупок российской нефти Индией.
По его словам, власти США ожидают, что цены на бензин в стране начнут снижаться в течение "нескольких недель, а не месяцев".
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
В Японии допустили альтернативные закупки СПГ
16:42
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯСШАИНДИЯОрмузский проливНПЗ
 
 
Заголовок открываемого материала