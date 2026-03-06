Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество предупредило о новом способе мошенничества перед 8 Марта - 06.03.2026
Мошенничество
Роскачество предупредило о новом способе мошенничества перед 8 Марта
Роскачество предупредило о новом способе мошенничества перед 8 Марта
Мошенники перед 8 Марта создают тематические чаты и каналы в Telegram, в которых предлагают купить цветы по выгодным ценам, а потом просто блокируют жертву,... | 06.03.2026, ПРАЙМ
08:52 06.03.2026
 
Роскачество предупредило о новом способе мошенничества перед 8 Марта

Роскачество: мошенники перед 8 Марта предлагают купить цветы оптом

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мошенники перед 8 Марта создают тематические чаты и каналы в Telegram, в которых предлагают купить цветы по выгодным ценам, а потом просто блокируют жертву, получая предоплату, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В этом году специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили новую схему, нацеленную на тех, кто планирует поздравлять коллег, родных и близких с 8 Марта. Мошенники создают в Telegram тематические чаты и каналы, где предлагают купить цветы оптом к празднику... Продавцы утверждают, что поставку нужно подождать какое-то время, и требуют полную предоплату. После получения денег злоумышленники просто блокируют жертву, а группа продолжает существовать дальше, но уже для обмана новых покупателей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, уже зафиксировано несколько чатов с подобными предложениями. Схема работает по принципу классического "предоплатного" мошенничества, которое особенно активно в предпраздничные дни.
"Перед любым праздником мы всегда наблюдаем рост активности мошенников, которые играют на желании людей сэкономить. В этом году новая волна - оптовые предложения в Telegram", - прокомментировал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Он добавил, что единственный способ сохранить деньги в данном случае - не переводить предоплату незнакомым продавцам в мессенджерах, какими бы заманчивыми ни были цены.
Мошенничество Технологии Бизнес Общество Сергей Кузьменко Telegram Роскачество
 
 
Заголовок открываемого материала