"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Niva"
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Niva"
2026-03-06T11:35+0300
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Производитель автомобилей "АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак "Niva", выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам ведомства, заявка была подана ранее в марте. В качестве заявителя указано акционерное общество "АвтоВАЗ". Под товарным знаком "Niva" компания хочет продавать в России автомобили, запасные части и аксессуары для них, а также игры-конструкторы и транспортные игрушечные средства с дистанционным управлением.
бизнес, россия, автоваз, роспатент, авто
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Роспатент, Авто
11:35 06.03.2026
 
© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Производитель автомобилей "АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак "Niva", выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам ведомства, заявка была подана ранее в марте. В качестве заявителя указано акционерное общество "АвтоВАЗ".
Под товарным знаком "Niva" компания хочет продавать в России автомобили, запасные части и аксессуары для них, а также игры-конструкторы и транспортные игрушечные средства с дистанционным управлением.
Новый автомобиль Lada Iskra в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о своем переходе на сокращенный рабочий график
БизнесРОССИЯАвтоВАЗРоспатентАвто
 
 
