"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Niva"
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Niva" - 06.03.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Niva"
Производитель автомобилей "АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак "Niva", выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T11:35+0300
2026-03-06T11:35+0300
2026-03-06T11:35+0300
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Производитель автомобилей "АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак "Niva", выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам ведомства, заявка была подана ранее в марте. В качестве заявителя указано акционерное общество "АвтоВАЗ". Под товарным знаком "Niva" компания хочет продавать в России автомобили, запасные части и аксессуары для них, а также игры-конструкторы и транспортные игрушечные средства с дистанционным управлением.
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Niva"
