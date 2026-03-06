https://1prime.ru/20260306/rossija-868067587.html
В России автомобили с пробегом подешевели на 2,5%
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Автомобили с пробегом в России минувшей зимой подешевели на 2,5% в годовом выражении – в среднем до 1,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в "Авито Авто".
"Средняя стоимость автомобиля с пробегом по итогам зимы составила 1,3 миллиона рублей, что на 2,5% ниже, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Сильнее всего за этот период снизилась цена моделей Hyundai Solaris – на 8,7%, до 948 тысяч рублей, а также Lada Largus – на 8,6%, до 783 тысяч рублей. Заметно подешевели и Toyota Land Cruiser (-7,7%, 4,6 миллиона рублей), Chevrolet Niva (-7,5%, 485 тысяч рублей) и Kia Rio (-7,4%, 924 тысячи рублей).
В "Авито" отмечают повышенный интерес россиян к покупке машин с пробегом этой зимой. Чаще всего жители страны просматривали объявления о продаже Lada Priora и Granta, а также Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada "Нива".
