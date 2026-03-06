https://1prime.ru/20260306/rossija-868067587.html

В России автомобили с пробегом подешевели на 2,5%

В России автомобили с пробегом подешевели на 2,5% - 06.03.2026, ПРАЙМ

В России автомобили с пробегом подешевели на 2,5%

Автомобили с пробегом в России минувшей зимой подешевели на 2,5% в годовом выражении – в среднем до 1,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в "Авито Авто". | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T01:47+0300

2026-03-06T01:47+0300

2026-03-06T01:47+0300

бизнес

россия

общество

авито

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868067587.jpg?1772750822

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Автомобили с пробегом в России минувшей зимой подешевели на 2,5% в годовом выражении – в среднем до 1,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в "Авито Авто". "Средняя стоимость автомобиля с пробегом по итогам зимы составила 1,3 миллиона рублей, что на 2,5% ниже, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Сильнее всего за этот период снизилась цена моделей Hyundai Solaris – на 8,7%, до 948 тысяч рублей, а также Lada Largus – на 8,6%, до 783 тысяч рублей. Заметно подешевели и Toyota Land Cruiser (-7,7%, 4,6 миллиона рублей), Chevrolet Niva (-7,5%, 485 тысяч рублей) и Kia Rio (-7,4%, 924 тысячи рублей). В "Авито" отмечают повышенный интерес россиян к покупке машин с пробегом этой зимой. Чаще всего жители страны просматривали объявления о продаже Lada Priora и Granta, а также Toyota Camry, Hyundai Solaris и Lada "Нива".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , авито, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra