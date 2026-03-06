Российский рынок акций растет днем в пятницу

https://1prime.ru/20260306/rynok--868083100.html

Российский рынок акций демонстрирует рост днем в пятницу благодаря целому ряду факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 06.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост днем в пятницу благодаря целому ряду факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.51 мск рос на 0,56%, до 2 840,41 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 4,11%, до 88,92 доллара за баррель. "Опережающую динамику на фондовом рынке показывают отраслевые индексы Мосбиржи нефти и газа и транспортных компаний, что обусловлено позитивной динамикой нефтяных котировок... Рубль тем не менее склонен к ослаблению, учитывая намерение Минфина приостановить операции в рамках бюджетного правила", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". В конечном счете эти и другие факторы способствуют дальнейшему восстановлению индекса Мосбиржи в направлении 2850-2900 пунктов, добавил он. "Конфликт в Персидском заливе поднимает цены на экспортируемые энергоносители. К тому же решение Минфина приостановить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и пересмотреть бюджетное правило поддерживает акции экспортеров", - отметил Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Неделя вышла крайне насыщенной: бенчмарк в понедельник взлетал к 2850, потом трое суток планомерно корректировался, вчера закрылся у 2809. Сегодня - первая за несколько дней попытка стабилизироваться в плюсе. Нефтяники уже не тащат рынок на себе так агрессивно, как в начале недели, зато корпоративный сезон подбрасывает свежий материал для торгов", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции ДВМП (+6,42%), "Совкомфлота" (+6,15%), "Лукойла" (+2,57%), "Русала" (+2,44%) и префы "Мечела" (+2,08%). "Акции "Совкомфлота" и "Лукойла" поддержала новость о выдаче Индии 30-дневного разрешения на покупку российской нефти, находящейся в море, управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC)", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Вуш Холдинга" (−2,2%), "Ростелекома" (−1,54%), "Полюса" (−1,33%), "СПБ Биржи" (−1,21%) и "Озона" (−1,08%). ПРОГНОЗЫ "Итог недели для российского рынка: первичный геополитический шок отработан, нефтяники переоценились еще в первые два дня, сейчас рынок нащупывает равновесие в более широком диапазоне факторов. Сужение дисконта Urals и индийское окно закупок меняют нефтяную историю из спекулятивной в операционную. Если дисконт устоит ниже 20 долларов, это будет первым реальным улучшением налоговой базы нефтяников за несколько месяцев. Сдерживающий фактор - неопределенность вокруг бюджетного правила и, как следствие, темпа снижения ставки ЦБ", - поделился Силаев. Рынок на следующей неделе, скорее всего, останется в диапазоне 2800–2840 до появления конкретики по двум этим параметрам, заключил он. Калачев ожидает, что к завершению основной сессии индекс Мосбиржи останется на положительной территории.

