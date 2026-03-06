https://1prime.ru/20260306/rzhd-868066283.html
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай - 06.03.2026, ПРАЙМ
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай
РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, вагоны отправляются в рейс в пятницу, сообщили РИА Новости в компании. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T00:16+0300
2026-03-06T00:16+0300
2026-03-06T00:16+0300
бизнес
россия
китай
иркутск
чита
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868066283.jpg?1772745383
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, вагоны отправляются в рейс в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.
С 8 марта возобновляется курсирование поезда Забайкальск – Маньчжурия после шести лет перерыва. С его запуском организуются беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно.
Билеты из России в Китай на эти составы продаются в кассе и онлайн. Стоимость мест на первый рейс поезда Маньчжурию из Иркутска начиналась от 29 953 рублей. Время в пути составит 1 день 13 часов 15 минут. Отправляются вагоны из Иркутска в 21.45 по местному времени (16.45 мск) и прибывают в Маньчжурию спустя примерно полутора дней пути в 11.00 местного времени.
Билеты на поезд из Китая в Иркутск можно купить только в КНР.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД).
Состав и вагоны, которые начнут курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай в марте, будут формирования "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
китай
иркутск
чита
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, иркутск, чита, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Иркутск, ЧИТА, РЖД, Федеральная пассажирская компания
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай
РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, вагоны отправляются в рейс в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.
С 8 марта возобновляется курсирование поезда Забайкальск – Маньчжурия после шести лет перерыва. С его запуском организуются беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно.
Билеты из России в Китай на эти составы продаются в кассе и онлайн. Стоимость мест на первый рейс поезда Маньчжурию из Иркутска начиналась от 29 953 рублей. Время в пути составит 1 день 13 часов 15 минут. Отправляются вагоны из Иркутска в 21.45 по местному времени (16.45 мск) и прибывают в Маньчжурию спустя примерно полутора дней пути в 11.00 местного времени.
Билеты на поезд из Китая в Иркутск можно купить только в КНР.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД).
Состав и вагоны, которые начнут курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай в марте, будут формирования "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).