Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260306/rzhd-868066283.html
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай - 06.03.2026, ПРАЙМ
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай
РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, вагоны отправляются в рейс в пятницу, сообщили РИА Новости в компании. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T00:16+0300
2026-03-06T00:16+0300
бизнес
россия
китай
иркутск
чита
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868066283.jpg?1772745383
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, вагоны отправляются в рейс в пятницу, сообщили РИА Новости в компании. С 8 марта возобновляется курсирование поезда Забайкальск – Маньчжурия после шести лет перерыва. С его запуском организуются беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно. Билеты из России в Китай на эти составы продаются в кассе и онлайн. Стоимость мест на первый рейс поезда Маньчжурию из Иркутска начиналась от 29 953 рублей. Время в пути составит 1 день 13 часов 15 минут. Отправляются вагоны из Иркутска в 21.45 по местному времени (16.45 мск) и прибывают в Маньчжурию спустя примерно полутора дней пути в 11.00 местного времени. Билеты на поезд из Китая в Иркутск можно купить только в КНР. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД). Состав и вагоны, которые начнут курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай в марте, будут формирования "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
китай
иркутск
чита
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, иркутск, чита, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Иркутск, ЧИТА, РЖД, Федеральная пассажирская компания
00:16 06.03.2026
 
РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай

РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, вагоны отправляются в рейс в пятницу, сообщили РИА Новости в компании.
С 8 марта возобновляется курсирование поезда Забайкальск – Маньчжурия после шести лет перерыва. С его запуском организуются беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно.
Билеты из России в Китай на эти составы продаются в кассе и онлайн. Стоимость мест на первый рейс поезда Маньчжурию из Иркутска начиналась от 29 953 рублей. Время в пути составит 1 день 13 часов 15 минут. Отправляются вагоны из Иркутска в 21.45 по местному времени (16.45 мск) и прибывают в Маньчжурию спустя примерно полутора дней пути в 11.00 местного времени.
Билеты на поезд из Китая в Иркутск можно купить только в КНР.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД).
Состав и вагоны, которые начнут курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай в марте, будут формирования "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
 
БизнесРОССИЯКИТАЙИркутскЧИТАРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала