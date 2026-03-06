https://1prime.ru/20260306/smi-868067971.html

СМИ: страны Персидского залива могут пересмотреть свои инвестиции

2026-03-06T02:23+0300

энергетика

нефть

экономика

персидский залив

иран

сша

financial times

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Страны Персидского залива рассматривают возможность пересмотреть свои зарубежные инвестиции и будущие обязательства, как вариант смягчения финансового бремени, вызванного ситуацией вокруг Ирана, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника в регионе. По словам источника, в совместном обсуждении нагрузки на свои бюджеты участвовали три из четырех крупнейших экономик Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар. Он не уточнил, о каких именно трех государствах идет речь. "Ряд стран Персидского залива начали внутренний анализ, чтобы определить, можно ли применять положения о форс-мажоре в действующих контрактах, а также пересмотреть текущие и будущие инвестиционные обязательства… Особенно если конфликт и связанные с ним расходы будут продолжаться в том же темпе", — сказал источник. По словам источника, рассматриваемые меры могут повлиять на инвестиционные обязательства перед иностранными государствами или компаниями, спонсорство спортивных мероприятий и контракты с предприятиями и инвесторами. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

персидский залив

иран

сша

2026

нефть, персидский залив, иран, сша, financial times