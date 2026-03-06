https://1prime.ru/20260306/smi-868067971.html
СМИ: страны Персидского залива могут пересмотреть свои инвестиции
2026-03-06T02:23+0300
2026-03-06T02:23+0300
2026-03-06T02:23+0300
энергетика
нефть
экономика
персидский залив
иран
сша
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868067971.jpg?1772752996
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Страны Персидского залива рассматривают возможность пересмотреть свои зарубежные инвестиции и будущие обязательства, как вариант смягчения финансового бремени, вызванного ситуацией вокруг Ирана, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника в регионе.
По словам источника, в совместном обсуждении нагрузки на свои бюджеты участвовали три из четырех крупнейших экономик Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар. Он не уточнил, о каких именно трех государствах идет речь.
"Ряд стран Персидского залива начали внутренний анализ, чтобы определить, можно ли применять положения о форс-мажоре в действующих контрактах, а также пересмотреть текущие и будущие инвестиционные обязательства… Особенно если конфликт и связанные с ним расходы будут продолжаться в том же темпе", — сказал источник.
По словам источника, рассматриваемые меры могут повлиять на инвестиционные обязательства перед иностранными государствами или компаниями, спонсорство спортивных мероприятий и контракты с предприятиями и инвесторами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
