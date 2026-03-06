https://1prime.ru/20260306/ssha-868066382.html
США подорвали свои же санкции в сфере поставок нефти, заявил Пушков
2026-03-06T00:25+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. США подорвали свои же антироссийские санкции в сфере поставок нефти, сделав все возможное, чтобы транзит энергоносителей через Ормузский пролив прекратился, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
Как ранее сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, индийские политики заявляют, что интерес Индии к российской нефти будет расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
"Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
