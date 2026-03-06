https://1prime.ru/20260306/ssha-868066382.html

США подорвали свои же санкции в сфере поставок нефти, заявил Пушков

США подорвали свои же санкции в сфере поставок нефти, заявил Пушков - 06.03.2026, ПРАЙМ

США подорвали свои же санкции в сфере поставок нефти, заявил Пушков

США подорвали свои же антироссийские санкции в сфере поставок нефти, сделав все возможное, чтобы транзит энергоносителей через Ормузский пролив прекратился,... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T00:25+0300

2026-03-06T00:25+0300

2026-03-06T00:25+0300

энергетика

нефть

экономика

сша

иран

ормузский пролив

алексей пушков

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868066382.jpg?1772745926

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. США подорвали свои же антироссийские санкции в сфере поставок нефти, сделав все возможное, чтобы транзит энергоносителей через Ормузский пролив прекратился, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков. Как ранее сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, индийские политики заявляют, что интерес Индии к российской нефти будет расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке. "Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России", - написал Пушков в своем Telegram-канале. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

сша

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, иран, ормузский пролив, алексей пушков, александр новак