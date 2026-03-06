Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США подорвали свои же санкции в сфере поставок нефти, заявил Пушков - 06.03.2026
США подорвали свои же санкции в сфере поставок нефти, заявил Пушков
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. США подорвали свои же антироссийские санкции в сфере поставок нефти, сделав все возможное, чтобы транзит энергоносителей через Ормузский пролив прекратился, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков. Как ранее сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, индийские политики заявляют, что интерес Индии к российской нефти будет расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке. "Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России", - написал Пушков в своем Telegram-канале. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
00:25 06.03.2026
 
США подорвали свои же санкции в сфере поставок нефти, заявил Пушков

Сенатор Пушков: США сделали все, чтобы транзит нефти через Ормузский пролив прекратился

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. США подорвали свои же антироссийские санкции в сфере поставок нефти, сделав все возможное, чтобы транзит энергоносителей через Ормузский пролив прекратился, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
Как ранее сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, индийские политики заявляют, что интерес Индии к российской нефти будет расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
"Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
 
