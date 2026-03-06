Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США хотят вытеснить российскую нефть с китайского рынка - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260306/ssha-868066847.html
СМИ: США хотят вытеснить российскую нефть с китайского рынка
СМИ: США хотят вытеснить российскую нефть с китайского рынка - 06.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: США хотят вытеснить российскую нефть с китайского рынка
США планируют вытеснить российскую нефть с китайского рынка, предложив Пекину взамен собственные энергоресурсы и выгодные экономические льготы, сообщает Wall... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T00:58+0300
2026-03-06T00:58+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
китай
пекин
скотт бессент
си цзиньпин
boeing
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868066847.jpg?1772747920
ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. США планируют вытеснить российскую нефть с китайского рынка, предложив Пекину взамен собственные энергоресурсы и выгодные экономические льготы, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "В преддверии визита президента (США Дональда – ред.) Трампа в Пекин министр финансов (США – ред.) Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку предстоящих переговоров со своим китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия", - пишет издание. Бессент планирует поднять энергетический вопрос на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, которая должна состояться в Париже в середине марта. Главная цель парижских переговоров — окончательно утвердить структуру и основные параметры будущих соглашений Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время апрельского саммита, которые лягут в основу диалога лидеров двух держав, сообщает газета. В рамках подготовки к саммиту США предлагают Пекину расширение поставок сжиженного газа, сои и самолетов Boeing в обмен на снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов. В свою очередь, Китай выдвигает встречные требования, настаивая на снижении торговых пошлин, отмене санкций в сфере ИИ и микрочипов, а также на смягчении позиции Вашингтона по вопросу независимости Тайваня, пишет издание. Помимо сокращения импорта нефти и газа из России, Бессент также намерен добиться от Пекина снижения закупок иранского газа и нефти, добавляет издание. Ранее Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный визит в США.
сша
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, китай, пекин, скотт бессент, си цзиньпин, boeing
Нефть, Энергетика, Экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, Boeing
00:58 06.03.2026
 
СМИ: США хотят вытеснить российскую нефть с китайского рынка

WSJ: США хотят вытеснить российскую нефть с китайского рынка

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. США планируют вытеснить российскую нефть с китайского рынка, предложив Пекину взамен собственные энергоресурсы и выгодные экономические льготы, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"В преддверии визита президента (США Дональда – ред.) Трампа в Пекин министр финансов (США – ред.) Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку предстоящих переговоров со своим китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия", - пишет издание.
Бессент планирует поднять энергетический вопрос на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, которая должна состояться в Париже в середине марта. Главная цель парижских переговоров — окончательно утвердить структуру и основные параметры будущих соглашений Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время апрельского саммита, которые лягут в основу диалога лидеров двух держав, сообщает газета.
В рамках подготовки к саммиту США предлагают Пекину расширение поставок сжиженного газа, сои и самолетов Boeing в обмен на снятие ограничений на экспорт редкоземельных металлов. В свою очередь, Китай выдвигает встречные требования, настаивая на снижении торговых пошлин, отмене санкций в сфере ИИ и микрочипов, а также на смягчении позиции Вашингтона по вопросу независимости Тайваня, пишет издание.
Помимо сокращения импорта нефти и газа из России, Бессент также намерен добиться от Пекина снижения закупок иранского газа и нефти, добавляет издание.
Ранее Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный визит в США.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАКИТАЙПекинСкотт БессентСи ЦзиньпинBoeing
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала