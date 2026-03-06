Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США временно разрешили Индии закупать нефть из России - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260306/ssha-868069189.html
США временно разрешили Индии закупать нефть из России
США временно разрешили Индии закупать нефть из России - 06.03.2026, ПРАЙМ
США временно разрешили Индии закупать нефть из России
Добавлены подробности после второго абзаца | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T04:08+0300
2026-03-06T04:08+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
индия
рф
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868069189.jpg?1772759337
Добавлены подробности после второго абзаца ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. США временно разрешили Индии закупать нефть из РФ, находящуюся на танкерах в море, подтвердил глава американского минфина Скотт Бессент. "Министерство финансов выдает временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море", - указал Бессент в соцсети Х. По его мнению, принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику. Бессент также выразил надежду на то, что Индия увеличит закупки нефти у США.
сша
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, индия, рф, скотт бессент
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ИНДИЯ, РФ, Скотт Бессент
04:08 06.03.2026
 
США временно разрешили Индии закупать нефть из России

США временно разрешили Индии закупать нефть из России, находящуюся на танкерах в море

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Добавлены подробности после второго абзаца
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. США временно разрешили Индии закупать нефть из РФ, находящуюся на танкерах в море, подтвердил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Министерство финансов выдает временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море", - указал Бессент в соцсети Х.
По его мнению, принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику.
Бессент также выразил надежду на то, что Индия увеличит закупки нефти у США.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАИНДИЯРФСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала