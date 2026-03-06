https://1prime.ru/20260306/ssha-868069189.html

США временно разрешили Индии закупать нефть из России

Добавлены подробности после второго абзаца ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. США временно разрешили Индии закупать нефть из РФ, находящуюся на танкерах в море, подтвердил глава американского минфина Скотт Бессент. "Министерство финансов выдает временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать российскую нефть. Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, уже застрявшей в море", - указал Бессент в соцсети Х. По его мнению, принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику. Бессент также выразил надежду на то, что Индия увеличит закупки нефти у США.

