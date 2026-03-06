США разрешили Индии закупать нефть с танкеров до 5 марта

https://1prime.ru/20260306/ssha-868069845.html
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Выданная США лицензия, разрешающая закупку Индией нефти РФ с танкеров в море, распространяется только на продукцию, загруженную на них до 5 марта, следует из соответствующего документа.
Минфин США 27 февраля выдал 30-дневную лицензию, которой разрешил Индии закупать нефть из РФ, находящуюся на танкерах в море. По словам главы ведомства Скотта Бессента, принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику.
В опубликованном Минфином США документе говорится, что разрешаются операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда не позднее 12.01 по восточному времени США 5 марта (20.01 по времени мск).
Лицензия действует до 4 апреля.
