Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран, пишут СМИ
Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран, пишут СМИ
2026-03-06T11:40+0300
2026-03-06T11:40+0300
политика
мировая экономика
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
али хаменеи
владимир путин
мид рф
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции, сообщает в пятницу журнал Time. "Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырёх-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты", - пишет Time, ссылаясь на слова Трампа в интервью журналу. Как отмечает издание, в случае, если иранские власти сохранят контроль над ситуацией или подавят возможные протесты внутри страны, Вашингтон "может столкнуться с решением, которого ранее старался избегать, - направить наземные силы". Трамп при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции. "У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца", - добавил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
мировая экономика, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, мид рф
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, МИД РФ
11:40 06.03.2026
 
Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции, сообщает в пятницу журнал Time.
"Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырёх-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты", - пишет Time, ссылаясь на слова Трампа в интервью журналу.
Как отмечает издание, в случае, если иранские власти сохранят контроль над ситуацией или подавят возможные протесты внутри страны, Вашингтон "может столкнуться с решением, которого ранее старался избегать, - направить наземные силы".
Трамп при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции. "У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Нью-Йорк, США
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом уроне от атак Ирана
06:59
 
ПолитикаМировая экономикаИРАНСШАВАШИНГТОНДональд ТрампАли ХаменеиВладимир ПутинМИД РФ
 
 
