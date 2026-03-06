https://1prime.ru/20260306/tramp--868077741.html

Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран, пишут СМИ

Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран, пишут СМИ

политика

мировая экономика

иран

сша

вашингтон

дональд трамп

али хаменеи

владимир путин

мид рф

ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции, сообщает в пятницу журнал Time. "Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырёх-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты", - пишет Time, ссылаясь на слова Трампа в интервью журналу. Как отмечает издание, в случае, если иранские власти сохранят контроль над ситуацией или подавят возможные протесты внутри страны, Вашингтон "может столкнуться с решением, которого ранее старался избегать, - направить наземные силы". Трамп при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции. "У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца", - добавил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

иран

сша

вашингтон

2026

мировая экономика, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, мид рф