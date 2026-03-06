Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран, пишут СМИ
Time: Трамп не исключил отправку сухопутных войск в Иран
© AFP / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Nicholas Kamm
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции, сообщает в пятницу журнал Time.
"Трамп не исключил такой возможности. Он заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырёх-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты", - пишет Time, ссылаясь на слова Трампа в интервью журналу.
Как отмечает издание, в случае, если иранские власти сохранят контроль над ситуацией или подавят возможные протесты внутри страны, Вашингтон "может столкнуться с решением, которого ранее старался избегать, - направить наземные силы".
Трамп при этом подчеркнул, что не устанавливает временных рамок для операции. "У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.