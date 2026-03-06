Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин - 06.03.2026, ПРАЙМ
Трамп призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин
2026-03-06T18:32+0300
2026-03-06T18:58+0300
нефть
сша
ближний восток
дональд трамп
cnn
ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться растущими ценами на бензин в свете конфликта на Ближнем Востоке. "Все в порядке, это будет краткосрочно, они снизятся очень быстро", – цитирует американского лидера журналистка CNN Дана Бэш в Х.
нефть, сша, ближний восток, дональд трамп, cnn
Нефть, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, CNN
18:32 06.03.2026 (обновлено: 18:58 06.03.2026)
 
Трамп призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин

Трамп: в США цены на бензин снизятся очень быстро

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться растущими ценами на бензин в свете конфликта на Ближнем Востоке.
"Все в порядке, это будет краткосрочно, они снизятся очень быстро", – цитирует американского лидера журналистка CNN Дана Бэш в Х.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
СМИ: США пока отказались от влияния на нефтяные цены через рынок фьючерсов
11:06
 
НефтьСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампCNN
 
 
