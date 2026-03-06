https://1prime.ru/20260306/tramp-868090969.html
Трамп призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин
Трамп призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин
нефть
сша
ближний восток
дональд трамп
cnn
ВАШИНГТОН, 6 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться растущими ценами на бензин в свете конфликта на Ближнем Востоке. "Все в порядке, это будет краткосрочно, они снизятся очень быстро", – цитирует американского лидера журналистка CNN Дана Бэш в Х.
сша
ближний восток
Новости
ru-RU
