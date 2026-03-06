Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
Киев опасается, что Украина будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Die Welt.
2026-03-06T16:34+0300
2026-03-06T16:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Киев опасается, что Украина будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Die Welt."На Украине, которая до сих пор была крупнейшим потребителем ракет Patriot, это, вполне объяснимо, вызывает нервозность. Теперь государства Залива становятся для Киева конкурентами в борьбе за годовой выпуск боеприпасов для системы, который, по разным оценкам, составляет не менее 700 снарядов", — говорится в публикации.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В понедельник президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
16:34 06.03.2026
 
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана

Die Welt: Киев боится, что Украине будут давать меньше Patriot из-за Ирана

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Флаг Украины
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Киев опасается, что Украина будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Die Welt.
"На Украине, которая до сих пор была крупнейшим потребителем ракет Patriot, это, вполне объяснимо, вызывает нервозность. Теперь государства Залива становятся для Киева конкурентами в борьбе за годовой выпуск боеприпасов для системы, который, по разным оценкам, составляет не менее 700 снарядов", — говорится в публикации.
Мелони выступила с громким заявлением об Украине
Мелони выступила с громким заявлением об Украине
11:47
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме
Орбан обвинил Украину в государственном бандитизме
10:35
 
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
