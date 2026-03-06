https://1prime.ru/20260306/ukraina-868085489.html
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
Киев опасается, что Украина будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Die Welt. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T16:34+0300
2026-03-06T16:34+0300
2026-03-06T16:34+0300
мировая экономика
киев
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
мухаммед аль нахайян
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Киев опасается, что Украина будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Die Welt."На Украине, которая до сих пор была крупнейшим потребителем ракет Patriot, это, вполне объяснимо, вызывает нервозность. Теперь государства Залива становятся для Киева конкурентами в борьбе за годовой выпуск боеприпасов для системы, который, по разным оценкам, составляет не менее 700 снарядов", — говорится в публикации.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В понедельник президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.
https://1prime.ru/20260306/meloni-868078060.html
https://1prime.ru/20260306/orban--868075505.html
киев
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, киев, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, мухаммед аль нахайян, die welt
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Мухаммед Аль Нахайян, Die Welt
"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана
Die Welt: Киев боится, что Украине будут давать меньше Patriot из-за Ирана