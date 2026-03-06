https://1prime.ru/20260306/ukraina-868085489.html

"Стали конкурентами". СМИ рассказали о панике в Киеве из-за ударов Ирана

Киев опасается, что Украина будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Die Welt. | 06.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Киев опасается, что Украина будет получать меньше ракет для ЗРК Patriot на фоне ситуации на Ближнем Востоке, пишет Die Welt."На Украине, которая до сих пор была крупнейшим потребителем ракет Patriot, это, вполне объяснимо, вызывает нервозность. Теперь государства Залива становятся для Киева конкурентами в борьбе за годовой выпуск боеприпасов для системы, который, по разным оценкам, составляет не менее 700 снарядов", — говорится в публикации.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В понедельник президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.

2026

Новости

