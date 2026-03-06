Венесуэла возобновила экспорт разбавленной нефти, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260306/venesuela--868098248.html
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Венесуэла возобновила экспорт разбавленной нефти, который был приостановлен 15 месяцев назад, в конце 2024 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ венесуэльской нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). "Венесуэла в этом месяце возобновила экспорт разбавленной нефти, поставки которой не осуществлялись с конца 2024 года", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, разбавленная нефть пользуется спросом у нефтеперерабатывающих компаний в таких странах, как США и Индия. Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные отгрузок, PDVSA в феврале нарастила экспорт нефти в США и Европу, но это не смогло компенсировать потерю поставок в Китай, который был основным рынком сбыта для этой латиноамериканской страны. Общий объем экспорта компании снизился к январю на 6,5% и на 19% в годовом выражении до 737 тысяч баррелей в сутки.
