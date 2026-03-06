https://1prime.ru/20260306/venesuela-868066765.html
Венесуэла и Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве
МЕХИКО, 6 мар - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве в разработке нефтегазовых месторождений на востоке страны.
"Подписывается технико-финансовый альянс для комплексного развития производственных единиц Карито и Пириталь дивизиона Пунта-де-Мата в исполнительном управлении восточного производства", - объявил ведущий церемонии подписания соглашений, трансляцию вел телеканал VTV.
Помимо соглашения о техническом и финансовом партнерстве, стороны в лице уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, президента PDVSA Эктора Обрегона и исполнительного вице-президента Shell Адама Ломаса подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и соглашение о неразглашении.
Месторождения Карито и Пириталь входят в нефтегазовый комплекс в бассейне Матурин на востоке Венесуэлы. Карито является крупным месторождением легкой и средней нефти с сопутствующим газом и эксплуатируется с конца XX века, однако добыча на нем значительно сократилась в последние годы из-за недостатка инвестиций. Соседнее месторождение Пириталь также содержит запасы нефти и природного газа. В проектах его развития рассматриваются меры по увеличению добычи и снижению факельного сжигания газа за счет модернизации инфраструктуры.
