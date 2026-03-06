Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла и Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260306/venesuela-868066765.html
Венесуэла и Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве
Венесуэла и Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве - 06.03.2026, ПРАЙМ
Венесуэла и Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве
Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell подписали пакет соглашений о | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T00:52+0300
2026-03-06T00:52+0300
энергетика
нефть
газ
венесуэла
pdvsa
shell
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868066765.jpg?1772747557
МЕХИКО, 6 мар - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве в разработке нефтегазовых месторождений на востоке страны. "Подписывается технико-финансовый альянс для комплексного развития производственных единиц Карито и Пириталь дивизиона Пунта-де-Мата в исполнительном управлении восточного производства", - объявил ведущий церемонии подписания соглашений, трансляцию вел телеканал VTV. Помимо соглашения о техническом и финансовом партнерстве, стороны в лице уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, президента PDVSA Эктора Обрегона и исполнительного вице-президента Shell Адама Ломаса подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и соглашение о неразглашении. Месторождения Карито и Пириталь входят в нефтегазовый комплекс в бассейне Матурин на востоке Венесуэлы. Карито является крупным месторождением легкой и средней нефти с сопутствующим газом и эксплуатируется с конца XX века, однако добыча на нем значительно сократилась в последние годы из-за недостатка инвестиций. Соседнее месторождение Пириталь также содержит запасы нефти и природного газа. В проектах его развития рассматриваются меры по увеличению добычи и снижению факельного сжигания газа за счет модернизации инфраструктуры.
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, венесуэла, pdvsa, shell
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, PDVSA, Shell
00:52 06.03.2026
 
Венесуэла и Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве

Венесуэла и Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве в разработке месторождений

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЕХИКО, 6 мар - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell подписали пакет соглашений о сотрудничестве в разработке нефтегазовых месторождений на востоке страны.
"Подписывается технико-финансовый альянс для комплексного развития производственных единиц Карито и Пириталь дивизиона Пунта-де-Мата в исполнительном управлении восточного производства", - объявил ведущий церемонии подписания соглашений, трансляцию вел телеканал VTV.
Помимо соглашения о техническом и финансовом партнерстве, стороны в лице уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, президента PDVSA Эктора Обрегона и исполнительного вице-президента Shell Адама Ломаса подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и соглашение о неразглашении.
Месторождения Карито и Пириталь входят в нефтегазовый комплекс в бассейне Матурин на востоке Венесуэлы. Карито является крупным месторождением легкой и средней нефти с сопутствующим газом и эксплуатируется с конца XX века, однако добыча на нем значительно сократилась в последние годы из-за недостатка инвестиций. Соседнее месторождение Пириталь также содержит запасы нефти и природного газа. В проектах его развития рассматриваются меры по увеличению добычи и снижению факельного сжигания газа за счет модернизации инфраструктуры.
 
ЭнергетикаНефтьГазВЕНЕСУЭЛАPDVSAShell
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала