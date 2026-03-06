Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла пообещала обеспечить безопасность горнодобывающих компаний
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Глава МВД США Даг Бургум заявил, что власти Венесуэлы пообещали обеспечить безопасность для горнодобывающих компаний, работающих в стране. Ранее американское посольство в латиноамериканской стране сообщило, что Бургум прибыл в Венесуэлу для обсуждения налаживания цепочек поставок критических минералов в рамках соответствующего плана американского президента Дональда Трампа. "На сегодняшней и вчерашней встречах мы получили заверения в том, что если компании захотят добраться до этих районов, провести проверку, рассмотреть возможность возобновления работы шахт, возможно, даже вернуться к шахтам, которые они сами эксплуатировали 15 или 20 лет назад, то это правительство обеспечит их безопасность", - сказал Бургум журналистам, завершая свой визит. Министр также заявил, что обсудил позитивное будущее Венесуэлы с уполномоченным президентом страны Делси Родригес в ходе ужина. США проявляют интерес к критическим минералам Венесуэлы в контексте своей стратегии по снижению зависимости от Китая. Основные венесуэльские запасы сосредоточены в регионе Ориноко и включают среди прочего колтан, необходимый для производства электроники, смартфонов и аэрокосмических компонентов, редкоземельные элементы, бокситы (алюминий входит в американский список стратегических материалов), а также никель и медь для "зеленой" энергетики, производства аккумуляторов для электромобилей и модернизации электросетей США.
01:31 06.03.2026
 
Венесуэла пообещала обеспечить безопасность горнодобывающих компаний

ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Глава МВД США Даг Бургум заявил, что власти Венесуэлы пообещали обеспечить безопасность для горнодобывающих компаний, работающих в стране.
Ранее американское посольство в латиноамериканской стране сообщило, что Бургум прибыл в Венесуэлу для обсуждения налаживания цепочек поставок критических минералов в рамках соответствующего плана американского президента Дональда Трампа.
"На сегодняшней и вчерашней встречах мы получили заверения в том, что если компании захотят добраться до этих районов, провести проверку, рассмотреть возможность возобновления работы шахт, возможно, даже вернуться к шахтам, которые они сами эксплуатировали 15 или 20 лет назад, то это правительство обеспечит их безопасность", - сказал Бургум журналистам, завершая свой визит.
Министр также заявил, что обсудил позитивное будущее Венесуэлы с уполномоченным президентом страны Делси Родригес в ходе ужина.
США проявляют интерес к критическим минералам Венесуэлы в контексте своей стратегии по снижению зависимости от Китая. Основные венесуэльские запасы сосредоточены в регионе Ориноко и включают среди прочего колтан, необходимый для производства электроники, смартфонов и аэрокосмических компонентов, редкоземельные элементы, бокситы (алюминий входит в американский список стратегических материалов), а также никель и медь для "зеленой" энергетики, производства аккумуляторов для электромобилей и модернизации электросетей США.
 
