В России выросли продажи таблеток от аллергии - 07.03.2026
В России выросли продажи таблеток от аллергии
В России выросли продажи таблеток от аллергии - 07.03.2026
В России выросли продажи таблеток от аллергии
Продажи таблеток для лечения аллергии в России в январе-феврале подскочили более чем на четверть в годовом выражении
2026-03-07T08:33+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Продажи таблеток для лечения аллергии в России в январе-феврале подскочили более чем на четверть в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Объем продаж таблеток от аллергии в январе-феврале 2026 года вырос на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки составил 1189 рублей, что на 19% дороже, чем в январе-феврале 2025 года. Средняя цена продажи геля против аллергии осталась на уровне прошлого года и составила 394 рубля. При этом объем продаж вырос на 15%", - показал анализ. Такая тенденция может быть связана с желанием сделать некоторый запас лекарственных средств в домашних аптечках, учитывая достаточно длительный срок годности таблетированных форм, предположил в беседе с РИА Новости директор по работе с партнерами АО "Р-Фарм", заместитель лидера рабочей группы "Хелснет" НТИ Владимир Андрианов. "К тому же синоптики прогнозируют раннюю весну в этом году, что означает, что основные аллергены, пыльца ветроопыляемых деревьев, могут появиться в воздухе раньше обычного. Не стоит исключать и тот факт, что у некоторых людей бывает аллергия на реагенты", - заключил он.
08:33 07.03.2026
 
В России выросли продажи таблеток от аллергии

Продажи таблеток для лечения аллергии в России подскочили более чем на четверть

Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Продажи таблеток для лечения аллергии в России в январе-феврале подскочили более чем на четверть в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Объем продаж таблеток от аллергии в январе-феврале 2026 года вырос на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки составил 1189 рублей, что на 19% дороже, чем в январе-феврале 2025 года. Средняя цена продажи геля против аллергии осталась на уровне прошлого года и составила 394 рубля. При этом объем продаж вырос на 15%", - показал анализ.
Такая тенденция может быть связана с желанием сделать некоторый запас лекарственных средств в домашних аптечках, учитывая достаточно длительный срок годности таблетированных форм, предположил в беседе с РИА Новости директор по работе с партнерами АО "Р-Фарм", заместитель лидера рабочей группы "Хелснет" НТИ Владимир Андрианов.
"К тому же синоптики прогнозируют раннюю весну в этом году, что означает, что основные аллергены, пыльца ветроопыляемых деревьев, могут появиться в воздухе раньше обычного. Не стоит исключать и тот факт, что у некоторых людей бывает аллергия на реагенты", - заключил он.
 
