https://1prime.ru/20260307/bastrykin-868112834.html
Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе
Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе - 07.03.2026, ПРАЙМ
Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе
Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 миллиардов рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T19:29+0300
2026-03-07T19:29+0300
2026-03-07T19:30+0300
спецоперация на украине
общество
россия
донбасс
александр бастрыкин
владимир путин
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868112696_0:38:2782:1603_1920x0_80_0_0_3b80166275214852af5dac9176276d2c.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 миллиардов рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу. "Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причинённого на Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин.
https://1prime.ru/20260307/putin-868112473.html
донбасс
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868112696_93:0:2760:2000_1920x0_80_0_0_e8aa118825eab6c0f2ca5de6722ec29e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, донбасс, александр бастрыкин, владимир путин, киев
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, ДОНБАСС, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Киев
Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе
Бастрыкин: ущерб от преступлений Киева в Донбассе составляет 580 миллиардов рублей