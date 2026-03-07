Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе - 07.03.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе
2026-03-07T19:29+0300
2026-03-07T19:30+0300
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 миллиардов рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу. "Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причинённого на Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин.
19:29 07.03.2026 (обновлено: 19:30 07.03.2026)
 
Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
 Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 миллиардов рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу.
"Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причинённого на Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин.
Путин встретился с Бастрыкиным
