Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе

Бастрыкин назвал ущерб от преступлений Киева в Донбассе

2026-03-07T19:29+0300

2026-03-07T19:29+0300

2026-03-07T19:30+0300

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 миллиардов рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу. "Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причинённого на Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей", - сказал Бастрыкин.

