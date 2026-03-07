https://1prime.ru/20260307/chen-868100253.html

Ким Чен Ын больше не верит в "искренность" США, заявил эксперт

СЕУЛ, 7 мар - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын больше не поверит в "искренность" США, призывающих Пхеньян к диалогу, после того, как Штаты обошлись с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, поделился мнением с РИА Новости профессор Института проблем Дальнего Востока университета Кённам Им Ыль Чхуль. Как отметил эксперт, Ким Чен Ын уже на собственном опыте понял, насколько непредсказуемой может быть сделка с Вашингтоном, после провала саммита в Ханое в 2019 году. По его словам, Ким Чен Ын понимает, что руководство США "может заключить с ним соглашение, но затем в любой момент отвернуться", действуя в своих внутриполитических интересах. Им Ыль Чхуль полагает, что прежняя дипломатическая риторика или разговоры о личных отношениях президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына теперь не имеют значения. "Ведь тот факт, что США на протяжении многих лет собирали точную разведывательную информацию для ликвидации верховного лидера Ирана и продемонстрировали молниеносную реализацию операции Epic Fury, стал для КНДР не просто предупреждением, а "экзистенциальной угрозой", - подчеркнул эксперт. По его мнению, Ким Чен Ын осознаёт, что методы разведки и схемы нанесения ударов, применённые США против Ирана, могут быть применены и против КНДР аналогичным или ещё более совершенным образом. Эксперт полагает, что вероятность того, что КНДР поверит искренности предложений США о диалоге без предварительных условий, практически равна нулю. "Демонстрация США разведывательных возможностей и решительных ударов в Иране скорее не подтолкнёт Ким Чен Ына к переговорам, а наоборот усилит его стремление к дальнейшему развитию ядерных сил", - пояснил Им Ыль Чхуль. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

