Белый дом опубликовал новые кадры ударов по объектам в Иране

Белый дом в пятницу опубликовал новые кадры ударов по объектам в Иране, совместив их с вставками из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas. 07.03.2026
мировая экономика
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
мид рф
мид
НЬЮ-ЙОРК, 6 мар – ПРАЙМ. Белый дом в пятницу опубликовал новые кадры ударов по объектам в Иране, совместив их с вставками из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.
Ранее Белый дом использовал в подобных видео кадры из игры Call of Duty и из мультика "Губка Боб квадратные штаны".
В пятницу в аккаунте Белого дома в Х появилось очередное такое видео, теперь со вставками из игры Grand Theft Auto: San Andreas. В подборке удары "разбавляются" видео с главным персонажем игры Си-Джеем, произносящим ставшую мемом фразу "Ah shit, here we go again" (на русский можно перевести как "чёрт, ну вот опять").
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
