Эксперт оценил риски роста цен на нефть

Эксперт оценил риски роста цен на нефть

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть способны надолго удержаться выше 100 долларов за баррель, только если крупные нефтедобывающие страны, завязанные в конфликте на Ближнем Востоке, решат остановить существенную часть своего экспорта, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. Мировые цены на нефть в пятницу росли на фоне продолжающего конфликта на Ближнем Востоке и кризиса, связанного с остановкой движения судов в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировых поставок нефти. Стоимость барреля марки Brent сначала пробила отметку 90 долларов, а чуть позже - 94 доллара впервые с 29 сентября 2023 года, следует из данных торгов. "Кратковременные атаки и локальные перебои способны поднять Brent до 100 долларов за баррель, но устойчивый диапазон 100+ долларов требует существенного выпадения экспорта Ирана, Катара, части ОПЕК", - оценил Гулиев риски роста цен на нефть. По его мнению, это станет реальным только в сценариях затяжного кризиса вокруг Ормузского пролива. "Это уже вопрос не рынка, а геополитики и силового сценария на Ближнем Востоке", - добавил собеседник агентства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

