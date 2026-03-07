Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил риски роста цен на нефть - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260307/ekspert-868099598.html
Эксперт оценил риски роста цен на нефть
Эксперт оценил риски роста цен на нефть - 07.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил риски роста цен на нефть
Мировые цены на нефть способны надолго удержаться выше 100 долларов за баррель, только если крупные нефтедобывающие страны, завязанные в конфликте на Ближнем... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T02:08+0300
2026-03-07T02:08+0300
нефть
энергетика
рынок
ближний восток
ормузский пролив
иран
мгимо
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868099598.jpg?1772838499
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть способны надолго удержаться выше 100 долларов за баррель, только если крупные нефтедобывающие страны, завязанные в конфликте на Ближнем Востоке, решат остановить существенную часть своего экспорта, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. Мировые цены на нефть в пятницу росли на фоне продолжающего конфликта на Ближнем Востоке и кризиса, связанного с остановкой движения судов в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировых поставок нефти. Стоимость барреля марки Brent сначала пробила отметку 90 долларов, а чуть позже - 94 доллара впервые с 29 сентября 2023 года, следует из данных торгов. "Кратковременные атаки и локальные перебои способны поднять Brent до 100 долларов за баррель, но устойчивый диапазон 100+ долларов требует существенного выпадения экспорта Ирана, Катара, части ОПЕК", - оценил Гулиев риски роста цен на нефть. По его мнению, это станет реальным только в сценариях затяжного кризиса вокруг Ормузского пролива. "Это уже вопрос не рынка, а геополитики и силового сценария на Ближнем Востоке", - добавил собеседник агентства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ближний восток
ормузский пролив
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, ближний восток, ормузский пролив, иран, мгимо, опек
Нефть, Энергетика, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ИРАН, МГИМО, ОПЕК
02:08 07.03.2026
 
Эксперт оценил риски роста цен на нефть

Экономист Гулиев: цены на нефть могут удержаться выше 100 долларов за баррель

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть способны надолго удержаться выше 100 долларов за баррель, только если крупные нефтедобывающие страны, завязанные в конфликте на Ближнем Востоке, решат остановить существенную часть своего экспорта, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
Мировые цены на нефть в пятницу росли на фоне продолжающего конфликта на Ближнем Востоке и кризиса, связанного с остановкой движения судов в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировых поставок нефти. Стоимость барреля марки Brent сначала пробила отметку 90 долларов, а чуть позже - 94 доллара впервые с 29 сентября 2023 года, следует из данных торгов.
"Кратковременные атаки и локальные перебои способны поднять Brent до 100 долларов за баррель, но устойчивый диапазон 100+ долларов требует существенного выпадения экспорта Ирана, Катара, части ОПЕК", - оценил Гулиев риски роста цен на нефть.
По его мнению, это станет реальным только в сценариях затяжного кризиса вокруг Ормузского пролива.
"Это уже вопрос не рынка, а геополитики и силового сценария на Ближнем Востоке", - добавил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
ЭнергетикаНефтьРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливИРАНМГИМООПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала