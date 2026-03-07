https://1prime.ru/20260307/ekvador-868099712.html

Эквадор рассчитывает привлечь $638 миллионов инвестиций в нефтяной сектор

Эквадор рассчитывает привлечь $638 миллионов инвестиций в нефтяной сектор - 07.03.2026, ПРАЙМ

Эквадор рассчитывает привлечь $638 миллионов инвестиций в нефтяной сектор

07.03.2026, ПРАЙМ

МЕХИКО, 7 мар - ПРАЙМ. Власти Эквадора рассчитывают привлечь более 638 миллионов долларов инвестиций в нефтяной сектор в 2026 году за счет подписания дополнительных контрактов с частными компаниями для расширения добычи и готовят реформу, допускающую управление месторождениями частным сектором, заявил агентству Рейтер заместитель министра углеводородов страны Эдуардо Расинес. "В результате новых контрактов уже в этом году будут получены обязательства инвестировать более 638 миллионов долларов", - сказал Расинес. По словам чиновника, правительство ведет переговоры с частными операторами о внесении изменений в действующие соглашения, предусматривающих продление их срока и установление новых целевых показателей по инвестициям и добыче на каждом участке. Первый подобный модифицированный контракт Эквадор подписал в 2024 году с китайской компанией Andes Petroleum, а в текущем году власти рассчитывают заключить еще пять аналогичных соглашений. Как отметил Расинес, правительство ожидает, что средний уровень добычи нефти в 2026 году достигнет около 465 тысяч баррелей в сутки, что примерно на 29 тысяч баррелей больше показателя предыдущего года. Производство в 2025 году было снижено из-за аварии на государственном нефтепроводе SOTE, поврежденном в результате эрозии почвы в амазонском регионе. По прогнозу министерства, добыча нефти в Эквадоре продолжит расти как минимум до 2028 года благодаря новым тендерам на разработку нефтяных и газовых участков. До конца текущего года правительство Эквадора планирует провести международный тендер на разработку до 15 так называемых маргинальных блоков, которые сейчас находятся в управлении государственной компании Petroecuador. Кроме того, власти намерены напрямую договориться с одной из государственных компаний другой страны о разработке 11 морских блоков, расположенных вдоль побережья между провинциями Эсмеральдас и Гуаяс. Если достичь соглашения по добыче на шельфе не удастся, эти участки могут быть выставлены на международный тендер в следующем году. "Раньше мы проводили тендер раз в пять лет, теперь наша цель - активизировать отрасль и проводить как минимум один конкурс в год", - добавил Расинес. В текущем году администрация Эквадора планирует, по словам замминистра, провести реформу законодательства, которая позволит частным компаниям управлять уже действующими месторождениями. Кроме того, министерство углеводородов намерено ускорить выдачу экологических лицензий частным операторам для проектов разведки и добычи, совокупный потенциал которых оценивается примерно в 130 тысяч баррелей в сутки.

