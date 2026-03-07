Минфин США анонсировал крупнейшую с начала конфликта бомбардировку Ирана

https://1prime.ru/20260307/glava-868099159.html
2026-03-07T01:35+0300
2026-03-07T01:35+0300
2026-03-07T01:48+0300
мировая экономика
экономика
иран
сша
израиль
скотт бессент
дональд трамп
али хаменеи
минфин сша
мид рф
ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент анонсировал этой ночью бомбардировку Ирана, которая должна стать крупнейшей с момента начала военной компании США и Израиля против Исламской Республики. "Сегодняшняя ночь станет началом нашей самой масштабной кампании бомбардировок (Ирана – ред.), которая нанесет максимальный ущерб иранским ракетным установкам и заводам по производству ракет", - сказал Бессент в эфире в интервью телеканалу Fox Business. Ведущий Ларри Кудлоу, бравший интервью у Бессента, был заинтригован его словами, назвав их очень интересным заявлением. Президент США Дональд Трамп, а также высшее военное руководство страны не раз утверждали, что самые сильные удары по Ирану еще впереди. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
иран
сша
израиль
мировая экономика, иран, сша, израиль, скотт бессент, дональд трамп, али хаменеи, минфин сша, мид рф, мид
Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Минфин США, МИД РФ, МИД
