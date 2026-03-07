https://1prime.ru/20260307/iran-868104602.html
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны
ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. Временный руководящий совет Ирана, исполняющий обязанности верховного лидера, постановил не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан."Временный руководящий совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае начала атак с их стороны по Ирану", - сказал Пезешкиан, чье обращение было опубликовано его пресс-службой.Он также принес извинения соседним странам, которые подвергаются ударам со стороны Ирана, заявив, что военные Ирана приняли все необходимые меры по защите страны после нападения со стороны США и Израиля."У нас нет цели совершать агрессию в отношении соседних стран. Много раз мы говорили, что они наши братья. С дорогими (странами региона) мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", - добавил Пезешкиан.Президент подчеркнул, что противоречия можно решить совместно и дипломатическим путем вместо того, чтобы "стать игрушкой Израиля и США".
