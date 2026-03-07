Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны - 07.03.2026, ПРАЙМ
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны - 07.03.2026, ПРАЙМ
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны
Временный руководящий совет Ирана, исполняющий обязанности верховного лидера, постановил не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T10:42+0300
2026-03-07T11:01+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. Временный руководящий совет Ирана, исполняющий обязанности верховного лидера, постановил не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан."Временный руководящий совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае начала атак с их стороны по Ирану", - сказал Пезешкиан, чье обращение было опубликовано его пресс-службой.Он также принес извинения соседним странам, которые подвергаются ударам со стороны Ирана, заявив, что военные Ирана приняли все необходимые меры по защите страны после нападения со стороны США и Израиля."У нас нет цели совершать агрессию в отношении соседних стран. Много раз мы говорили, что они наши братья. С дорогими (странами региона) мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", - добавил Пезешкиан.Президент подчеркнул, что противоречия можно решить совместно и дипломатическим путем вместо того, чтобы "стать игрушкой Израиля и США".
иран
сша
израиль
мировая экономика, общество , иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, али хаменеи
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
10:42 07.03.2026 (обновлено: 11:01 07.03.2026)
 
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны

Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить удары по соседним странам

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. Временный руководящий совет Ирана, исполняющий обязанности верховного лидера, постановил не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Временный руководящий совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае начала атак с их стороны по Ирану", - сказал Пезешкиан, чье обращение было опубликовано его пресс-службой.
Он также принес извинения соседним странам, которые подвергаются ударам со стороны Ирана, заявив, что военные Ирана приняли все необходимые меры по защите страны после нападения со стороны США и Израиля.
"У нас нет цели совершать агрессию в отношении соседних стран. Много раз мы говорили, что они наши братья. С дорогими (странами региона) мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", - добавил Пезешкиан.
Президент подчеркнул, что противоречия можно решить совместно и дипломатическим путем вместо того, чтобы "стать игрушкой Израиля и США".
 
Мировая экономика, Общество, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
