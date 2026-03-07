https://1prime.ru/20260307/iran-868111377.html
Кувейт сократит нефтедобычу из-за атак Ирана
Кувейт сократит нефтедобычу из-за атак Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ
Кувейт сократит нефтедобычу из-за атак Ирана
Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила, что сокращает добычу и переработку нефти из-за неоднократных атак Ирана на территорию страны. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T17:51+0300
2026-03-07T17:51+0300
2026-03-07T17:51+0300
нефть
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868111377.jpg?1772895075
ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила, что сокращает добычу и переработку нефти из-за неоднократных атак Ирана на территорию страны. "KNPC объявляет о превентивном сокращении добычи сырой нефти и операций по переработке в свете неоднократных и злонамеренных нападений Исламской Республики Иран на государство Кувейт", - отмечается в сообщении.Корпорация указала, что эта мера будет пересмотрена по развитию ситуации, подчеркнув полную готовность восстановить уровни добычи, как только позволят условия.
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, иран
Кувейт сократит нефтедобычу из-за атак Ирана
Кувейтская нефтяная корпорация объявила о сокращении нефтедобычи из-за атак Ирана
ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила, что сокращает добычу и переработку нефти из-за неоднократных атак Ирана на территорию страны.
"KNPC объявляет о превентивном сокращении добычи сырой нефти и операций по переработке в свете неоднократных и злонамеренных нападений Исламской Республики Иран на государство Кувейт", - отмечается в сообщении.
Корпорация указала, что эта мера будет пересмотрена по развитию ситуации, подчеркнув полную готовность восстановить уровни добычи, как только позволят условия.