Кувейт сократит нефтедобычу из-за атак Ирана
ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила, что сокращает добычу и переработку нефти из-за неоднократных атак Ирана на территорию страны. &quot;KNPC объявляет о превентивном сокращении добычи сырой нефти и операций по переработке в свете неоднократных и злонамеренных нападений Исламской Республики Иран на государство Кувейт&quot;, - отмечается в сообщении.Корпорация указала, что эта мера будет пересмотрена по развитию ситуации, подчеркнув полную готовность восстановить уровни добычи, как только позволят условия.
нефть, иран
Нефть, ИРАН
17:51 07.03.2026
 
Кувейт сократит нефтедобычу из-за атак Ирана

Кувейтская нефтяная корпорация объявила о сокращении нефтедобычи из-за атак Ирана

ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила, что сокращает добычу и переработку нефти из-за неоднократных атак Ирана на территорию страны.

"KNPC объявляет о превентивном сокращении добычи сырой нефти и операций по переработке в свете неоднократных и злонамеренных нападений Исламской Республики Иран на государство Кувейт", - отмечается в сообщении.

Корпорация указала, что эта мера будет пересмотрена по развитию ситуации, подчеркнув полную готовность восстановить уровни добычи, как только позволят условия.
 
НефтьИРАН
 
 
