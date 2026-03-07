https://1prime.ru/20260307/iran-868111377.html

Кувейт сократит нефтедобычу из-за атак Ирана

ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила, что сокращает добычу и переработку нефти из-за неоднократных атак Ирана на территорию страны. "KNPC объявляет о превентивном сокращении добычи сырой нефти и операций по переработке в свете неоднократных и злонамеренных нападений Исламской Республики Иран на государство Кувейт", - отмечается в сообщении.Корпорация указала, что эта мера будет пересмотрена по развитию ситуации, подчеркнув полную готовность восстановить уровни добычи, как только позволят условия.

