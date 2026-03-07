https://1prime.ru/20260307/italiya-868101934.html

"31 февраля": глава МИД Италии попал в скандал в парламенте из-за Ирана

"31 февраля": глава МИД Италии попал в скандал в парламенте из-за Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ

"31 февраля": глава МИД Италии попал в скандал в парламенте из-за Ирана

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни допустил публичную ошибку в дате начала военной операции США и Израиля против Ирана во время своего выступления в... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T06:48+0300

2026-03-07T06:48+0300

2026-03-07T06:48+0300

общество

мировая экономика

сша

израиль

иран

али хаменеи

владимир путин

мид

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1b/844595742_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5086e46e29a3dce6a8690648d98a2326.jpg

МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни допустил публичную ошибку в дате начала военной операции США и Израиля против Ирана во время своего выступления в Палате депутатов Италии. "Я должен сказать, что данные и время (начала операции. — Прим. ред.) совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля", — сказал он.Как видно на видео, министр не заметил свою ошибку и продолжил отчет перед парламентариями, несмотря на удивленные взгляды присутствующих. Газета La Repubblica отметила ещё один инцидент с участием главы МИД Италии на этом заседании. Согласно сообщению издания, реагируя на замечания после выступления министра обороны Гвидо Крозето, Таяни заявил, что израильтяне должны иметь возможность самостоятельно выбирать свое руководство, хотя имел в виду иранцев. 28 февраля США и Израиль начали атаки на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской земле и объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки США и Израиля погиб аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Министерство иностранных дел России резко осудило действия США и Израиля, призвало к срочной деэскалации и прекращению военных действий.

https://1prime.ru/20260302/italiya-867929163.html

https://1prime.ru/20260223/italiya-867748730.html

https://1prime.ru/20260222/italiya-867710204.html

сша

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, израиль, иран, али хаменеи, владимир путин, мид, мид рф