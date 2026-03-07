https://1prime.ru/20260307/italiya-868101934.html
"31 февраля": глава МИД Италии попал в скандал в парламенте из-за Ирана
2026-03-07T06:48+0300
общество
мировая экономика
сша
израиль
иран
али хаменеи
владимир путин
мид
мид рф
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни допустил публичную ошибку в дате начала военной операции США и Израиля против Ирана во время своего выступления в Палате депутатов Италии. "Я должен сказать, что данные и время (начала операции. — Прим. ред.) совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля", — сказал он.Как видно на видео, министр не заметил свою ошибку и продолжил отчет перед парламентариями, несмотря на удивленные взгляды присутствующих. Газета La Repubblica отметила ещё один инцидент с участием главы МИД Италии на этом заседании. Согласно сообщению издания, реагируя на замечания после выступления министра обороны Гвидо Крозето, Таяни заявил, что израильтяне должны иметь возможность самостоятельно выбирать свое руководство, хотя имел в виду иранцев. 28 февраля США и Израиль начали атаки на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской земле и объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки США и Израиля погиб аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Министерство иностранных дел России резко осудило действия США и Израиля, призвало к срочной деэскалации и прекращению военных действий.
