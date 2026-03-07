Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"31 февраля": глава МИД Италии попал в скандал в парламенте из-за Ирана - 07.03.2026
"31 февраля": глава МИД Италии попал в скандал в парламенте из-за Ирана
"31 февраля": глава МИД Италии попал в скандал в парламенте из-за Ирана - 07.03.2026
"31 февраля": глава МИД Италии попал в скандал в парламенте из-за Ирана
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни допустил публичную ошибку в дате начала военной операции США и Израиля против Ирана во время своего выступления в... | 07.03.2026
2026-03-07T06:48+0300
2026-03-07T06:48+0300
общество
мировая экономика
сша
израиль
иран
али хаменеи
владимир путин
мид
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1b/844595742_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5086e46e29a3dce6a8690648d98a2326.jpg
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни допустил публичную ошибку в дате начала военной операции США и Израиля против Ирана во время своего выступления в Палате депутатов Италии. "Я должен сказать, что данные и время (начала операции. — Прим. ред.) совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля", — сказал он.Как видно на видео, министр не заметил свою ошибку и продолжил отчет перед парламентариями, несмотря на удивленные взгляды присутствующих. Газета La Repubblica отметила ещё один инцидент с участием главы МИД Италии на этом заседании. Согласно сообщению издания, реагируя на замечания после выступления министра обороны Гвидо Крозето, Таяни заявил, что израильтяне должны иметь возможность самостоятельно выбирать свое руководство, хотя имел в виду иранцев. 28 февраля США и Израиль начали атаки на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской земле и объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки США и Израиля погиб аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Министерство иностранных дел России резко осудило действия США и Израиля, призвало к срочной деэскалации и прекращению военных действий.
сша
израиль
иран
общество , мировая экономика, сша, израиль, иран, али хаменеи, владимир путин, мид, мид рф
Общество , Мировая экономика, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Али Хаменеи, Владимир Путин, МИД, МИД РФ
06:48 07.03.2026
 
"31 февраля": глава МИД Италии попал в скандал в парламенте из-за Ирана

Глава МИД Италии Таяни ошибся с датой начала операции США в Иране

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Антонио Таяни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни допустил публичную ошибку в дате начала военной операции США и Израиля против Ирана во время своего выступления в Палате депутатов Италии.
"Я должен сказать, что данные и время (начала операции. — Прим. ред.) совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля", — сказал он.
Как видно на видео, министр не заметил свою ошибку и продолжил отчет перед парламентариями, несмотря на удивленные взгляды присутствующих.
Газета La Repubblica отметила ещё один инцидент с участием главы МИД Италии на этом заседании. Согласно сообщению издания, реагируя на замечания после выступления министра обороны Гвидо Крозето, Таяни заявил, что израильтяне должны иметь возможность самостоятельно выбирать свое руководство, хотя имел в виду иранцев.
28 февраля США и Израиль начали атаки на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской земле и объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки США и Израиля погиб аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Министерство иностранных дел России резко осудило действия США и Израиля, призвало к срочной деэскалации и прекращению военных действий.
ОбществоМировая экономикаСШАИЗРАИЛЬИРАНАли ХаменеиВладимир ПутинМИДМИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала