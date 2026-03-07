Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иранские военные нанесли удар по танкеру в Персидском заливе - 07.03.2026, ПРАЙМ
Иранские военные нанесли удар по танкеру в Персидском заливе
ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. Иранские военные нанесли удар беспилотником по танкеру Louise P, шедшему под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. "Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе", - говорится в заявлении, которое опубликовала гостелерадиокомпания Ирана. КСИР Ирана назвал танкер "одним из активов США". Утром в субботу КСИР сообщал о поражении другого танкера в регионе - Prima, который проигнорировал предупреждения иранских военных о запрете передвижения и небезопасности Ормузского пролива.
17:15 07.03.2026
 
Иранские военные нанесли удар по танкеру в Персидском заливе

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. Иранские военные нанесли удар беспилотником по танкеру Louise P, шедшему под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе", - говорится в заявлении, которое опубликовала гостелерадиокомпания Ирана.
КСИР Ирана назвал танкер "одним из активов США".
Утром в субботу КСИР сообщал о поражении другого танкера в регионе - Prima, который проигнорировал предупреждения иранских военных о запрете передвижения и небезопасности Ормузского пролива.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
