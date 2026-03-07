https://1prime.ru/20260307/ksir-868110574.html

Иранские военные нанесли удар по танкеру в Персидском заливе

2026-03-07T17:15+0300

ТЕГЕРАН, 7 мар - ПРАЙМ. Иранские военные нанесли удар беспилотником по танкеру Louise P, шедшему под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. "Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе", - говорится в заявлении, которое опубликовала гостелерадиокомпания Ирана. КСИР Ирана назвал танкер "одним из активов США". Утром в субботу КСИР сообщал о поражении другого танкера в регионе - Prima, который проигнорировал предупреждения иранских военных о запрете передвижения и небезопасности Ормузского пролива.

2026

