https://1prime.ru/20260307/kurort-868109809.html

В России выросло число бронирований отелей на горнолыжных курортах

В России выросло число бронирований отелей на горнолыжных курортах - 07.03.2026, ПРАЙМ

В России выросло число бронирований отелей на горнолыжных курортах

Число бронирований гостиниц и апартаментов на горнолыжных курортах России этой зимой выросло на 6% в годовом выражении, чаще всего самостоятельные... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T17:09+0300

2026-03-07T17:09+0300

2026-03-07T17:48+0300

туризм

бизнес

россия

сочи

архыз

сахалин

максим решетников

"яндекс.путешествия"

https://cdnn.1prime.ru/img/84239/20/842392052_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_d7ef5ac8f6ddce4e9f97b82c2ef05c4a.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Число бронирований гостиниц и апартаментов на горнолыжных курортах России этой зимой выросло на 6% в годовом выражении, чаще всего самостоятельные путешественники выбирали горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития. "Число бронирований гостиниц и других объектов размещения на горнолыжных курортах России в декабре – феврале в среднем увеличилось на 6% год к году, подсчитали аналитики Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ)", - говорится в сообщении министерства. Лидерами по объему бронирований среди самостоятельных путешественников были горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш. В то же время онлайн-агрегаторы отметили перераспределение спроса с традиционно популярных курортов на регионы с более суровым климатом. Например, по статистике "Яндекс Путешествий", интерес к гостиницам на Сахалине вырос на 31%, в Челябинской области - на 24%. Похожая тенденция прослеживается среди бронирований на сервисе "Островок": рост количества броней на Манжероке в этом сезоне составил 43%, а в Кировске Мурманской области – 27%. По данным "Островка", средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах на горнолыжных курортах России в этом сезоне составила 12,3 тысячи рублей, увеличившись год к году на 8%. Сервис онлайн-бронирований "Авито Путешествия" также отметил рост спроса в посуточном сегменте. На горнолыжных курортах она сильнее всего выросла в Южно-Сахалинске, в Байкальске Иркутской области и в Губахе Пермского края. А самые доступные посуточные квартиры были в челябинском Златоусте (в среднем 2,5 тысячи рублей за ночь), Нижнем Тагиле (2,7 тысячи рублей), Красноярске (2,9 тысячи рублей) и Губахе (3,9 тысячи рублей).В министерстве напомнили, что в последние годы не мало было сделано для развития туристической инфраструктуры. В том числе в этом сезоне туристы впервые в полном объеме оценили возможности новых курортов "Мамисон" в Северной Осетии и "Арсеньев" в Приморье. "На "Эльбрусе" запущены две новые канатные дороги и система оснежения, расширены зоны катания в Манжероке, Белокурихе, Губахе и Магаданской области. Это позволяет распределять турпоток и повышать качество отдыха", - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба. "Сильные снегопады в этом году привели на склоны много новичков, которым даже не нужно было далеко ехать благодаря наличию горнолыжных комплексов в своем или соседнем регионе – сейчас зимняя туристическая инфраструктура развивается почти по всей стране", - отметил директор АТАГ Александр Брагин.

сочи

архыз

сахалин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, сочи, архыз, сахалин, максим решетников, "яндекс.путешествия"