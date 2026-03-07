https://1prime.ru/20260307/makron-868115690.html
Макрон сделал противоречивое заявление об Украине
Макрон сделал противоречивое заявление об Украине
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Париж не забудет об Украине на фоне американо-израильской операции против Ирана, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X."Наши партнеры это знают: на Францию они могут рассчитывать. Это относится и к Украине. <…> Кризис на Ближнем Востоке не отвлечет нашего внимания и не уменьшит наших усилий. Мы продолжим поддерживать украинцев", — написал он.Макрон также обратился к европейским лидерам, заявив, что "каждый должен взять ответственность" за поддержку Киева.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
