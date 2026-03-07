Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке - 07.03.2026
МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о возможных экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке, в частности, росте инфляции и снижении экономического роста. "Мы знаем о каналах, которые уже ... оказывают влияние на страны, на людей, на сообщества и на предприятия. Первое - это цены на энергоносители, которые выросли. Второе - это доверие, которое было подорвано. Третье - сбои в путешествиях и торговле. Все это сейчас происходит. Вопрос в том, как долго это продлится. Основываясь на предыдущем опыте, я могу вам сказать, что, если цены на энергоносители вырастут на 10% и это будет сохраняться какое-то время, например, год, инфляция вырастет на 40 базисных пунктов, (экономический - ред.) рост снизится на примерно 0,1-0,2%", - заявила Георгиева в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о возможных последствиях военного конфликта на Ближнем Востоке. По ее словам, власти должны быть готовыми к такому развитию событий, а главы центробанков должны более внимательно относиться к происходящему "как на ценовом, так и на валютном фронте". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
18:51 07.03.2026
 
МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке

Глава МВФ Георгиева предупредила о возможных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о возможных экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке, в частности, росте инфляции и снижении экономического роста.
"Мы знаем о каналах, которые уже ... оказывают влияние на страны, на людей, на сообщества и на предприятия. Первое - это цены на энергоносители, которые выросли. Второе - это доверие, которое было подорвано. Третье - сбои в путешествиях и торговле. Все это сейчас происходит. Вопрос в том, как долго это продлится. Основываясь на предыдущем опыте, я могу вам сказать, что, если цены на энергоносители вырастут на 10% и это будет сохраняться какое-то время, например, год, инфляция вырастет на 40 базисных пунктов, (экономический - ред.) рост снизится на примерно 0,1-0,2%", - заявила Георгиева в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о возможных последствиях военного конфликта на Ближнем Востоке.
По ее словам, власти должны быть готовыми к такому развитию событий, а главы центробанков должны более внимательно относиться к происходящему "как на ценовом, так и на валютном фронте".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эксперт рассказал, как ближневосточный кризит повлияет на доступность МРТ
