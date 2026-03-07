https://1prime.ru/20260307/mvf-868112144.html
МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке
МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке - 07.03.2026, ПРАЙМ
МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке
Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о возможных экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке, в частности, росте инфляции и снижении... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T18:51+0300
2026-03-07T18:51+0300
2026-03-07T18:51+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
иран
сша
кристалина георгиева
али хаменеи
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_0:38:477:306_1920x0_80_0_0_914330f27df4af74873ea1ab4dba4f72.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о возможных экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке, в частности, росте инфляции и снижении экономического роста. "Мы знаем о каналах, которые уже ... оказывают влияние на страны, на людей, на сообщества и на предприятия. Первое - это цены на энергоносители, которые выросли. Второе - это доверие, которое было подорвано. Третье - сбои в путешествиях и торговле. Все это сейчас происходит. Вопрос в том, как долго это продлится. Основываясь на предыдущем опыте, я могу вам сказать, что, если цены на энергоносители вырастут на 10% и это будет сохраняться какое-то время, например, год, инфляция вырастет на 40 базисных пунктов, (экономический - ред.) рост снизится на примерно 0,1-0,2%", - заявила Георгиева в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о возможных последствиях военного конфликта на Ближнем Востоке. По ее словам, власти должны быть готовыми к такому развитию событий, а главы центробанков должны более внимательно относиться к происходящему "как на ценовом, так и на валютном фронте". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260307/mrt--868108034.html
ближний восток
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76123/06/761230612_9:0:468:344_1920x0_80_0_0_523712dee7c329fc2ff3b7a04fda2366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ближний восток, иран, сша, кристалина георгиева, али хаменеи, мвф
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, США, Кристалина Георгиева, Али Хаменеи, МВФ
МВФ предупредил об экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке
Глава МВФ Георгиева предупредила о возможных последствиях конфликта на Ближнем Востоке