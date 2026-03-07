Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: конфликт с Ираном может вызвать длительный рост цен на топливо - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260307/neft-868116864.html
Reuters: конфликт с Ираном может вызвать длительный рост цен на топливо
Reuters: конфликт с Ираном может вызвать длительный рост цен на топливо - 07.03.2026, ПРАЙМ
Reuters: конфликт с Ираном может вызвать длительный рост цен на топливо
Ситуация вокруг Ирана может привести к повышению цен на топливо, которое будет сохранятся несколько недель или месяцев из-за нарушенной логистики и поврежденных | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T23:02+0300
2026-03-07T23:04+0300
экономика
нефть
мировая экономика
иран
сша
израиль
rystad energy
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана может привести к повышению цен на топливо, которое будет сохранятся несколько недель или месяцев из-за нарушенной логистики и поврежденных объектов, передает агентство Рейтер. Агентство уточняет, что удары США и Израиля по Ирану уже привели к остановке почти пятой части мировых поставок нефти и газа из-за атак по судам в Ормузском проливе. Отмечается, что цены на нефть повысились на более чем 25% с начала конфликта США и Израиля с Ираном. "Конфликт США и Израиля с Ираном может привести к тому, что потребители и предприятия по всему миру столкнутся с повышением цен на топливо на недели или месяцы, даже если начавшийся... конфликт быстро закончится, поскольку поставщики будут разбираться с поврежденными объектами, нарушенной логистикой и повышенными рисками для доставки", - отмечает Рейтер. Как напоминает агентство, полное перекрытие Ормузского пролива вынуждает страны, добывающие нефть, например, ОАЭ , Саудовскую Аравию, рак и Кувейт, приостановить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в другие страны. В результате хранилища нефти и газа на объектах в Персидском заливе быстро заполняются, вынуждая нефтяные месторождения в Ираке и Кувейте сокращать добычу нефти. Как указали агентству неназванные аналитики и источники, ОАЭ, вероятно, тоже сократят добычу топлива. Представитель компании по исследованиям в области энергетики Rystad Energy Амир Заман подчеркнул агентству, что на восстановление работы на месторождениях, где прекращена добыча, понадобится много времени. "Конфликт можно урегулировать, но на это могут уйти дни, недели или месяцы, в зависимости от типа месторождений, их возраста и масштабов вынужденных простоев, прежде чем добыча сможет вернуться к прежнему уровню", - цитирует агентство Замана. Рейтер подчеркивает, что быстрое окончание войны в Иране "успокоило бы рынки". Однако возвращение к довоенным объемам поставок и ценам на нефть может занять недели или месяцы, в зависимости от масштабов ущерба инфраструктуре и судоходству. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
https://1prime.ru/20260307/ekspert-868099598.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, иран, сша, израиль, rystad energy
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Rystad Energy
23:02 07.03.2026 (обновлено: 23:04 07.03.2026)
 
Reuters: конфликт с Ираном может вызвать длительный рост цен на топливо

Reuters: ситуация вокруг Ирана может привести к подорожанию нефти на несколько месяцев

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана может привести к повышению цен на топливо, которое будет сохранятся несколько недель или месяцев из-за нарушенной логистики и поврежденных объектов, передает агентство Рейтер.
Агентство уточняет, что удары США и Израиля по Ирану уже привели к остановке почти пятой части мировых поставок нефти и газа из-за атак по судам в Ормузском проливе. Отмечается, что цены на нефть повысились на более чем 25% с начала конфликта США и Израиля с Ираном.
"Конфликт США и Израиля с Ираном может привести к тому, что потребители и предприятия по всему миру столкнутся с повышением цен на топливо на недели или месяцы, даже если начавшийся... конфликт быстро закончится, поскольку поставщики будут разбираться с поврежденными объектами, нарушенной логистикой и повышенными рисками для доставки", - отмечает Рейтер.
Как напоминает агентство, полное перекрытие Ормузского пролива вынуждает страны, добывающие нефть, например, ОАЭ , Саудовскую Аравию, рак и Кувейт, приостановить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в другие страны. В результате хранилища нефти и газа на объектах в Персидском заливе быстро заполняются, вынуждая нефтяные месторождения в Ираке и Кувейте сокращать добычу нефти. Как указали агентству неназванные аналитики и источники, ОАЭ, вероятно, тоже сократят добычу топлива.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Эксперт оценил риски роста цен на нефть
Вчера, 02:08
Представитель компании по исследованиям в области энергетики Rystad Energy Амир Заман подчеркнул агентству, что на восстановление работы на месторождениях, где прекращена добыча, понадобится много времени.
"Конфликт можно урегулировать, но на это могут уйти дни, недели или месяцы, в зависимости от типа месторождений, их возраста и масштабов вынужденных простоев, прежде чем добыча сможет вернуться к прежнему уровню", - цитирует агентство Замана.
Рейтер подчеркивает, что быстрое окончание войны в Иране "успокоило бы рынки". Однако возвращение к довоенным объемам поставок и ценам на нефть может занять недели или месяцы, в зависимости от масштабов ущерба инфраструктуре и судоходству.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬRystad Energy
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала