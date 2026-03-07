Reuters: конфликт с Ираном может вызвать длительный рост цен на топливо

https://1prime.ru/20260307/neft-868116864.html

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана может привести к повышению цен на топливо, которое будет сохранятся несколько недель или месяцев из-за нарушенной логистики и поврежденных объектов, передает агентство Рейтер. Агентство уточняет, что удары США и Израиля по Ирану уже привели к остановке почти пятой части мировых поставок нефти и газа из-за атак по судам в Ормузском проливе. Отмечается, что цены на нефть повысились на более чем 25% с начала конфликта США и Израиля с Ираном. "Конфликт США и Израиля с Ираном может привести к тому, что потребители и предприятия по всему миру столкнутся с повышением цен на топливо на недели или месяцы, даже если начавшийся... конфликт быстро закончится, поскольку поставщики будут разбираться с поврежденными объектами, нарушенной логистикой и повышенными рисками для доставки", - отмечает Рейтер. Как напоминает агентство, полное перекрытие Ормузского пролива вынуждает страны, добывающие нефть, например, ОАЭ , Саудовскую Аравию, рак и Кувейт, приостановить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в другие страны. В результате хранилища нефти и газа на объектах в Персидском заливе быстро заполняются, вынуждая нефтяные месторождения в Ираке и Кувейте сокращать добычу нефти. Как указали агентству неназванные аналитики и источники, ОАЭ, вероятно, тоже сократят добычу топлива. Представитель компании по исследованиям в области энергетики Rystad Energy Амир Заман подчеркнул агентству, что на восстановление работы на месторождениях, где прекращена добыча, понадобится много времени. "Конфликт можно урегулировать, но на это могут уйти дни, недели или месяцы, в зависимости от типа месторождений, их возраста и масштабов вынужденных простоев, прежде чем добыча сможет вернуться к прежнему уровню", - цитирует агентство Замана. Рейтер подчеркивает, что быстрое окончание войны в Иране "успокоило бы рынки". Однако возвращение к довоенным объемам поставок и ценам на нефть может занять недели или месяцы, в зависимости от масштабов ущерба инфраструктуре и судоходству. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

