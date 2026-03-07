"Отчаянная попытка": в США сделали неожиданное заявление о вторжении в Иран

https://1prime.ru/20260307/operatsiya-868102972.html

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Наземная операция в Иране может стать серьезным испытанием для США, пишет американский портал 19fortyfive. "Подобное нападение стало бы масштабным мероприятием, которое на длительный период серьезно истощило бы военно-морские и военно-воздушные силы США", — говорится в материале. Автор отмечает, что угрожать Ирану США больше не могут из Ирака или Афганистана из-за значительного сокращения своих войск в этих регионах. Турция вряд ли согласится на размещение американских войск, а граница между Турцией и Ираном не самая подходящая для проведения наземной операции. По данным издания, десантная операция требует дополнительных усилий, учитывая сложный ландшафт Ирана и возможное сопротивление. "Сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом по поводу развертывания сухопутных войск указывают на то, что администрация серьезно относится к этой идее, хотя мы не знаем, является ли это серьезным планированием, блефом или отчаянной попыткой придумать теорию победы в войне, которой в настоящее время нет", — резюмирует 19fortyfive. Ранее журнал Time сообщал, что президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки войск в Иран, если это потребуется для достижения целей военных операций, но окончательные сроки принятия хозяин Белого дома не назвал. США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке. Удары по Ирану были нанесены вопреки продолжающимся переговорам по иранской ядерной программе, последний раунд которых состоялся 26 февраля в Женеве. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство аятоллы нарушает нормы морали и международного права. МИД России осудил действия США и Израиля, призвав к прекращению боевых действий и деэскалации конфликта.

