"Отчаянная попытка": в США сделали неожиданное заявление о вторжении в Иран
19fortyfive: у Вашингтона не хватит ресурсов для наземной операции в Иране
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Наземная операция в Иране может стать серьезным испытанием для США, пишет американский портал 19fortyfive.
"Подобное нападение стало бы масштабным мероприятием, которое на длительный период серьезно истощило бы военно-морские и военно-воздушные силы США", — говорится в материале.
Автор отмечает, что угрожать Ирану США больше не могут из Ирака или Афганистана из-за значительного сокращения своих войск в этих регионах. Турция вряд ли согласится на размещение американских войск, а граница между Турцией и Ираном не самая подходящая для проведения наземной операции.
По данным издания, десантная операция требует дополнительных усилий, учитывая сложный ландшафт Ирана и возможное сопротивление.
"Сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом по поводу развертывания сухопутных войск указывают на то, что администрация серьезно относится к этой идее, хотя мы не знаем, является ли это серьезным планированием, блефом или отчаянной попыткой придумать теорию победы в войне, которой в настоящее время нет", — резюмирует 19fortyfive.
Ранее журнал Time сообщал, что президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки войск в Иран, если это потребуется для достижения целей военных операций, но окончательные сроки принятия хозяин Белого дома не назвал.
США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке. Удары по Ирану были нанесены вопреки продолжающимся переговорам по иранской ядерной программе, последний раунд которых состоялся 26 февраля в Женеве. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство аятоллы нарушает нормы морали и международного права. МИД России осудил действия США и Израиля, призвав к прекращению боевых действий и деэскалации конфликта.