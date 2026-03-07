https://1prime.ru/20260307/panama-868098877.html

Панама рекомендовала избегать плавания через Персидский и Оманский заливы

Панама рекомендовала избегать плавания через Персидский и Оманский заливы - 07.03.2026, ПРАЙМ

Панама рекомендовала избегать плавания через Персидский и Оманский заливы

Морская администрация Панамы (AMP) рекомендовала судам под панамским флагом по возможности избегать плавания через Персидский и Оманский заливы и прилегающие... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T01:17+0300

2026-03-07T01:17+0300

2026-03-07T01:49+0300

нефть

бизнес

экономика

иран

ближний восток

израиль

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868098877.jpg?1772837344

МЕХИКО, 7 мар - ПРАЙМ. Морская администрация Панамы (AMP) рекомендовала судам под панамским флагом по возможности избегать плавания через Персидский и Оманский заливы и прилегающие районы из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, говорится в уведомлении ведомства. "Рекомендуется тщательно оценивать маршруты навигации и по возможности избегать транзита через зоны, считающиеся высокорисковыми", - говорится в документе, опубликованном в блоге ведомства в Х. Панамский регулятор уточнил, что речь идет о районах вблизи Ирана и Израиля, а также о Персидском заливе, Оманском заливе и Ормузском проливе. Предупреждение оформлено в виде уведомления для торгового флота MMN-05/2026. Власти Панамы призвали капитанов, судовладельцев и операторов судов под панамским флагом усилить меры безопасности на борту, повысить уровень наблюдения и привести планы защиты судов в соответствие с международными требованиями безопасности. В AMP указали, что предупреждение связано с постоянным мониторингом рисков для международного судоходства и торговли в стратегических морских районах, через которые проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов и грузов. Официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи заявил в пятницу, что Иран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого в будущем. Тегеран, по его словам, не будет нести ответственность за безопасность судов, но ударам со стороны Ирана будут подвергаться только суда, связанные с США и Израилем. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Во вторник на якоре стояли 300 судов, из которых около двухсот - танкеры. В четверг число стоящих на якоре судов в этом районе сократилось до чуть более 50. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

иран

ближний восток

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, иран, ближний восток, израиль