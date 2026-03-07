Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше назвали условие для помощи Украине - 07.03.2026
https://1prime.ru/20260307/polsha-868113182.html
В Польше назвали условие для помощи Украине
В Польше назвали условие для помощи Украине - 07.03.2026, ПРАЙМ
В Польше назвали условие для помощи Украине
Польша будет помогать Украине только в том случае, если Киев не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T20:15+0300
2026-03-07T20:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a0c288823555d66a8f55f79e2ed4e92b.jpg
ВАРШАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Польша будет помогать Украине только в том случае, если Киев не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек. В субботу крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" определилась с кандидатом на пост премьер-министра в случае победы на ближайших парламентских выборах. Им стал бывший министр образования и науки в 2020-2023 годах в правительстве Матеуша Моравецкого Пшемыслав Чарнек. "Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость", - сказал Чарнек. По последним официальным данным польского правительства, до марта 2025 года общий объем военной помощи Украине, включая обучение, логистику и медицинскую поддержку, составил около 5 миллиардов долларов. "Мы требуем уважения от пана Зеленского и от властей Украины", - добавил Чарнек. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
20:15 07.03.2026
 
В Польше назвали условие для помощи Украине

Кандидат в премьеры Польши Чарнек: Украина получит помощь, только если не будет наглеть

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша. Архивное фото
© Unsplash/Komarov Egor
ВАРШАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Польша будет помогать Украине только в том случае, если Киев не будет демонстрировать наглость, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек.
В субботу крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" определилась с кандидатом на пост премьер-министра в случае победы на ближайших парламентских выборах. Им стал бывший министр образования и науки в 2020-2023 годах в правительстве Матеуша Моравецкого Пшемыслав Чарнек.
"Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость", - сказал Чарнек.
По последним официальным данным польского правительства, до марта 2025 года общий объем военной помощи Украине, включая обучение, логистику и медицинскую поддержку, составил около 5 миллиардов долларов.
"Мы требуем уважения от пана Зеленского и от властей Украины", - добавил Чарнек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Это скандал": на Западе резко ответили на новое заявление Зеленского
Вчера, 22:53
 
