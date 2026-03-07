Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван регион с самыми большими запасами нефти в России - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260307/region-868100912.html
Назван регион с самыми большими запасами нефти в России
Назван регион с самыми большими запасами нефти в России - 07.03.2026, ПРАЙМ
Назван регион с самыми большими запасами нефти в России
Лидером по запасам нефти в России является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где находится более 11 миллиардов тонн "черного золота", выяснило РИА... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T05:18+0300
2026-03-07T05:26+0300
нефть
энергетика
россия
хмао
остров русский
красноярский край
восток ойл
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868100912.jpg?1772850419
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Лидером по запасам нефти в России является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где находится более 11 миллиардов тонн "черного золота", выяснило РИА Новости из открытых данных. Всего же в стране учтено около 31 миллиарда тонн разведанных и предварительно оцененных запасов нефти. То есть ХМАО - Югра занимает почти треть всех российских балансовых запасов. В регионе сосредоточены одни из крупнейших в России месторождений. Например, Приобское с запасами разных категорий 1,6 миллиарда тонн, Красноленинское - 1,1 миллиарда тонн, Самотлорское - 815 миллионов тонн, Приразломное - 365 миллионов тонн. На втором месте в России по запасам нефти Ямало-Ненецкий автономный округ. Там также расположены значимые для страны месторождения. Среди них - Русское с запасами более 440 миллионов тонн, Восточно-Мессояхское - 345 миллионов тонн, Ямбургское - 275 миллионов тонн. Суммарно в регионе учтено 4,1 миллиарда тонн нефтяных запасов. В топ-3 также входит Красноярский край с 3,4 миллиарда тонн нефти. В регионе находится Пайяхское месторождение с запасами разных категорий около 1,3 миллиарда тонн, Юрубчено-Тохомское - 500 миллионов тонн, Ванкорское (входит в "Восток Ойл) - 255 миллионов тонн, Куюмбинское - 215 миллионов тонн, Тагульское - 210 миллионов тонн. Последние публичные данные представляют сведения о запасах нефти по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, ежегодно по нефти фиксируется воспроизводство запасов.
хмао
остров русский
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, хмао, остров русский, красноярский край, восток ойл, минприроды
Нефть, Энергетика, РОССИЯ, ХМАО, Остров Русский, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Восток Ойл, Минприроды
05:18 07.03.2026 (обновлено: 05:26 07.03.2026)
 
Назван регион с самыми большими запасами нефти в России

ХМАО является регионом с наибольшими запасами нефти в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Лидером по запасам нефти в России является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где находится более 11 миллиардов тонн "черного золота", выяснило РИА Новости из открытых данных.
Всего же в стране учтено около 31 миллиарда тонн разведанных и предварительно оцененных запасов нефти. То есть ХМАО - Югра занимает почти треть всех российских балансовых запасов.
В регионе сосредоточены одни из крупнейших в России месторождений. Например, Приобское с запасами разных категорий 1,6 миллиарда тонн, Красноленинское - 1,1 миллиарда тонн, Самотлорское - 815 миллионов тонн, Приразломное - 365 миллионов тонн.
На втором месте в России по запасам нефти Ямало-Ненецкий автономный округ. Там также расположены значимые для страны месторождения. Среди них - Русское с запасами более 440 миллионов тонн, Восточно-Мессояхское - 345 миллионов тонн, Ямбургское - 275 миллионов тонн. Суммарно в регионе учтено 4,1 миллиарда тонн нефтяных запасов.
В топ-3 также входит Красноярский край с 3,4 миллиарда тонн нефти. В регионе находится Пайяхское месторождение с запасами разных категорий около 1,3 миллиарда тонн, Юрубчено-Тохомское - 500 миллионов тонн, Ванкорское (входит в "Восток Ойл) - 255 миллионов тонн, Куюмбинское - 215 миллионов тонн, Тагульское - 210 миллионов тонн.
Последние публичные данные представляют сведения о запасах нефти по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, ежегодно по нефти фиксируется воспроизводство запасов.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯХМАООстров РусскийКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙВосток ОйлМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала