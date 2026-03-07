Назван регион с самыми большими запасами нефти в России

https://1prime.ru/20260307/region-868100912.html

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Лидером по запасам нефти в России является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где находится более 11 миллиардов тонн "черного золота", выяснило РИА Новости из открытых данных. Всего же в стране учтено около 31 миллиарда тонн разведанных и предварительно оцененных запасов нефти. То есть ХМАО - Югра занимает почти треть всех российских балансовых запасов. В регионе сосредоточены одни из крупнейших в России месторождений. Например, Приобское с запасами разных категорий 1,6 миллиарда тонн, Красноленинское - 1,1 миллиарда тонн, Самотлорское - 815 миллионов тонн, Приразломное - 365 миллионов тонн. На втором месте в России по запасам нефти Ямало-Ненецкий автономный округ. Там также расположены значимые для страны месторождения. Среди них - Русское с запасами более 440 миллионов тонн, Восточно-Мессояхское - 345 миллионов тонн, Ямбургское - 275 миллионов тонн. Суммарно в регионе учтено 4,1 миллиарда тонн нефтяных запасов. В топ-3 также входит Красноярский край с 3,4 миллиарда тонн нефти. В регионе находится Пайяхское месторождение с запасами разных категорий около 1,3 миллиарда тонн, Юрубчено-Тохомское - 500 миллионов тонн, Ванкорское (входит в "Восток Ойл) - 255 миллионов тонн, Куюмбинское - 215 миллионов тонн, Тагульское - 210 миллионов тонн. Последние публичные данные представляют сведения о запасах нефти по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, ежегодно по нефти фиксируется воспроизводство запасов.

