РЖД возобновляют железнодорожное сообщение между Читой и Китаем
2026-03-07T00:16+0300
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. РЖД спустя шесть лет возобновляют железнодорожное сообщение между Читой и Китаем, первый рейс отправится из российского города в Поднебесную в субботу.
Как сообщали РИА Новости в РЖД, беспересадочные вагоны из Читы в Китай были отменены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С 8 марта возобновляется курсирование поезда Забайкальск – Маньчжурия. С его запуском организуются беспересадочные вагоны из Иркутска (с 6 марта) и Читы (с 7 марта).
Стоимость мест на первый рейс из Читы в Маньчжурию составляла от 15 280 рублей. Билеты из России в Китай на эти составы продаются в кассе и онлайн. Билеты на поезд из Китая в Иркутск можно купить только в КНР.
Состав отправится из Читы в субботу в 20.20 мск (14.20 мск) и прибудет на конечную станцию в Китае в 11.00 местного времени на следующий день. Время в пути составит 15 часов 40 минут.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД).
Состав и вагоны, которые начнут курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай в марте, будут формирования "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
