Airbus, Rheinmetall и OHB договорились о сотрудничестве, пишет Spiegel

Airbus, Rheinmetall и OHB договорились о сотрудничестве, пишет Spiegel

2026-03-07T19:55+0300

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Европейские концерны Airbus, Rheinmetall и OHB договорились о совместной работе над проектом создания спутниковой сети для вооруженных сил Германии, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источник в министерстве обороны ФРГ. "Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов: вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для бундесвера. Это может ускорить проект, но также сделать его дороже", - пишет издание. Уточняется, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, бременская космическая компания OHB и европейский аэрокосмический и оборонный гигант Airbus договорились о совместной работе над проектом. После того, как главное закупочное агентство армии Германии (ведомство по оснащению, информационным технологиям и эксплуатации бундесвера) направило каждому предприятию запрос на участие в проекте, "оно получило неожиданный ответ. "По всей видимости, три концерна достигли соглашения о совместном выполнении проекта", - говорится в материале. Проект под названием SATCOM Stufe 4 подразумевает создание зашифрованной сети из не менее чем 100 спутников для улучшения связи между подразделениями бундесвера по всему миру и повышения эффективности вооруженных сил Германии в чрезвычайных ситуациях. По данным Spiegel, в рамках проекта, который в бундесвере обозначают как "мини-Starlink", министерство обороны ФРГ планирует выделить около 8-10 миллиардов евро. Первую версию системы планируется запустить к 2029 году, что предполагает запуск до 40 малых спутников. При этом, у концернов остается всего три года на разработку необходимых технологий. Вместе с этим, издание также отмечает, что совместная заявка Airbus, Rheinmetall и OHB на многомиллиардный контракт должна быть согласована через бюджетный комитет бундестага, который оценивает все оборонные проекты Германии стоимостью более 25 миллионов евро. "Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может в итоге привести к завышению стоимости проекта", - отмечает издание. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 9 тысяч аппаратов, число пользователей превысило девять миллионов в более чем 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.

германия

