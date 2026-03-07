Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, говорится в переданном саудовским телеканалом Al Ekhbariya заявлении компании. "Перевозки сырой нефти временно перенаправлены в порт Янбу. Aramco вносит корректировки в операции по транспортировке нефти для повышения безопасности и обеспечения непрерывности обслуживания", - отметила компания.
23:55 07.03.2026
 
© Saudi AramcoОператоры Saudi Aramco
Операторы Saudi Aramco
Операторы Saudi Aramco. Архивное фото
ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, говорится в переданном саудовским телеканалом Al Ekhbariya заявлении компании.
"Перевозки сырой нефти временно перенаправлены в порт Янбу. Aramco вносит корректировки в операции по транспортировке нефти для повышения безопасности и обеспечения непрерывности обслуживания", - отметила компания.
