Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу

Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу

2026-03-07T23:55+0300

политика

нефть

красное море

ормузский пролив

saudi aramco

ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, говорится в переданном саудовским телеканалом Al Ekhbariya заявлении компании. "Перевозки сырой нефти временно перенаправлены в порт Янбу. Aramco вносит корректировки в операции по транспортировке нефти для повышения безопасности и обеспечения непрерывности обслуживания", - отметила компания.

красное море

ормузский пролив

2026

нефть, красное море, ормузский пролив, saudi aramco