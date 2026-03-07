https://1prime.ru/20260307/tankery-868117506.html
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу - 07.03.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива,... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T23:55+0300
2026-03-07T23:55+0300
2026-03-07T23:55+0300
политика
нефть
красное море
ормузский пролив
saudi aramco
ДОХА, 7 мар - ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, говорится в переданном саудовским телеканалом Al Ekhbariya заявлении компании. "Перевозки сырой нефти временно перенаправлены в порт Янбу. Aramco вносит корректировки в операции по транспортировке нефти для повышения безопасности и обеспечения непрерывности обслуживания", - отметила компания.
красное море
ормузский пролив
нефть, красное море, ормузский пролив, saudi aramco
Политика, Нефть, Красное море, Ормузский пролив, Saudi Aramco
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу
Al Ekhbariya: Saudi Aramco временно будет перенаправлять танкеры с нефтью в порт Янбу