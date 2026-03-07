Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже на подходе - 07.03.2026
Спецоперация на Украине
Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже на подходе
Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже на подходе
2026-03-07T18:16+0300
2026-03-07T18:16+0300
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже на подходе. "Я положил конец восьми войнам, и ещё одна на подходе", - сказал Трамп во время саммита "Щит Америки" во Флориде. Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже на подходе

ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже на подходе.
"Я положил конец восьми войнам, и ещё одна на подходе", - сказал Трамп во время саммита "Щит Америки" во Флориде.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
