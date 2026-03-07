Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туск сделал истеричное заявление из-за хода США по отношению к России - 07.03.2026
2026-03-07T16:39+0300
2026-03-07T16:39+0300
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Польши Дональд Туск пожаловался на возможное облегчение санкций Белым домом в отношении российской нефти."Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти", — написал он в соцсети X.В субботу министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.Позже спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает эту тему с Вашингтоном.
Дональд Туск
Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Польши Дональд Туск пожаловался на возможное облегчение санкций Белым домом в отношении российской нефти.
"Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти", — написал он в соцсети X.
В субботу министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Позже спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает эту тему с Вашингтоном.
