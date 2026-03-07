https://1prime.ru/20260307/tusk-868109236.html
Туск сделал истеричное заявление из-за хода США по отношению к России
Туск сделал истеричное заявление из-за хода США по отношению к России - 07.03.2026, ПРАЙМ
Туск сделал истеричное заявление из-за хода США по отношению к России
Президент Польши Дональд Туск пожаловался на возможное облегчение санкций Белым домом в отношении российской нефти. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T16:39+0300
2026-03-07T16:39+0300
2026-03-07T16:39+0300
нефть
россия
ближний восток
вашингтон
скотт бессент
дональд туск
рфпи
кирилл дмитриев
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_fd57c966462af6f45109948fcb21f0a4.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Польши Дональд Туск пожаловался на возможное облегчение санкций Белым домом в отношении российской нефти."Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти", — написал он в соцсети X.В субботу министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.Позже спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает эту тему с Вашингтоном.
https://1prime.ru/20260307/tramp-868109095.html
https://1prime.ru/20260307/zelenskiy-868108964.html
ближний восток
вашингтон
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f49475e39461eabb402b6e89cb4faaa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, ближний восток, вашингтон, скотт бессент, дональд туск, рфпи, кирилл дмитриев, польша
Нефть, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Туск, РФПИ, Кирилл Дмитриев, ПОЛЬША
Туск сделал истеричное заявление из-за хода США по отношению к России
Туск возмутился, что США могут ослабить санкции в отношении нефти из РФ