Туск сделал истеричное заявление из-за хода США по отношению к России

Президент Польши Дональд Туск пожаловался на возможное облегчение санкций Белым домом в отношении российской нефти. | 07.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Польши Дональд Туск пожаловался на возможное облегчение санкций Белым домом в отношении российской нефти."Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти", — написал он в соцсети X.В субботу министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.Позже спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает эту тему с Вашингтоном.

